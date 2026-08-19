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تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
ورزش » ساير

پایان نیمه اول؛ پرسپولیس باز هم طوفانی آغاز کرد / استقلال خوزستان جان‌سخت نبود

1 تیم فوتبال پرسپولیس در پایان نیمه نخست برابر استقلال خوزستان در هفته دوم لیگ برتر به پیروزی رسید.

جوان آنلاین: تیم‌های پرسپولیس و استقلال خوزستان از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در چارچوب هفته اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس در ورزشگاه شهر قدس به مصاف هم رفته‌اند.

به گزارش ایرنا، حسن اکرمی با کمک‌های امیرمحمد داودزاده و علیرضا مرادی قضاوت این مسابقه را بر عهده دارند.

پرسپولیس که فصل جدید را با پیروزی مقابل شمس‌آذر آغاز کرد، امشب در اولین میزبانی در لیگ بیست و ششم به دنبال دومین برد متوالی است تا از استقلال و تراکتور که دیروز دومین پیروزی‌شان را کسب کردند، در کورس رقابت عقب نیفتد.

در سوی دیگر استقلال خوزستان که در هفته اول برابر آلومینیوم اراک شکست خورد، در بازی برابر پرسپولیس به دنبال کسب اولین امتیاز در فصل جدید است. هر چند آنها می‌دانند که کار سختی برای امتیاز گرفتن از شاگردان مهدی تارتار پیش‌رو دارند.

پرسپولیس بازی را رو به جلو و هجومی آغاز کرد و قرمزپوشان با استفاده از نفوذ از جناح جناحین و پاس‌های عمقی به دنبال رسیدن به گل بودند.

حملات پرسپولیس خیلی زود به نتیجه رسید و در دقیقه ۶ محمد خدابنده‌لو، قرمز‌ها را برابر استقلال خوزستان یک بر صفر پیش انداخت. علی علیپور روی یک ارسال از راست در محوطه جریمه صاحب توپ شد و با یک پاس به عقب خدابنده‌لو را روی خط محوطه جریمه صاحب توپ کرد و هافبک پرسپولیس با یک شوت بغل پا توپ را به کنج دروازه محمدجواد کیا فرستاد تا گل اول بازی ثبت شود.

در ادامه باز هم این پرسپولیس بود که رو به جلوتر بازی می‌کرد و شاگردان امیر خلیفه‌اصل توان عقب نگه داشتن تیم تارتار را نداشتند.

در دقیقه ۲۱ پرسپولیس توسط علی علیپور به گل دوم هم رسید. علیپور با پاس عمقی مجید عیدی در محوطه جریمه به توپ رسید و با با یک ضربه سرضرب توپ را تبدیل به گل کرد تا نتیجه ۲ بر صفر به نفع پرسپولیس شود.

استقلال خوزستان پس از دریافت ۲ گل، روی ضدحمله‌ها خطرناک‌تر نشان داد. حمید بوحمدان در دقایق ۲۳ و ۲۹ با ۲ شوت از پشت محوطه جریمه برای جبران گل‌های خورده استقلال خوزستان تلاش کرد. ضربه اول او با اختلاف کمی به بیرون رفت و شوت دوم را هم نیازمند از زیر طاق دروازه بیرون کشید و به کرنر فرستاد.

در ۲۰ دقیقه پایانی توپ همچنان بیشتر در زمین استقلال خوزستان در گردش بود و در دقیقه ۴۵ پرسپولیس یک موقعیت خطرناک باز هم با ارسال از جناح راست به دست آورد، اما ضربه عمری از پشت شش قدم را کیا مهار کرد تا قرمز‌ها به گل سوم نرسند. همچنین در وقت‌های تلف‌شده نیمه اول، نفوذ ایگور سرگئیف از راست و پاس عرضی او، همایی‌فرد را در شرایط گلزنی قرار داد، اما این بازیکن جوان پرسپولیس توپ را به آسمان فرستاد.

در نهایت نیمه اول با برتری ۲ بر صفر پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان به پایان رسید.

ترکیب اولیه پرسپولیس:

پیام نیازمند، ابوالفضل جلالی، محمدمهدی زارع، محمدحسین کنعانی‌زادگان، محمد عمری، علی علیپور، محمدمهدی محبی، ایگور سرگیف، مجید عیدی، پوریا پورعلی و محمد خدابنده‌لو

سرمربی: مهدی تارتار

ترکیب اولیه استقلال خوزستان:

محمد جواد کیا، آرام عباسی، سید مهدی موسوی، علیرضا کرمی، محمد اهل شاخه، امیرمحمد سیمان، مرتضی فاضلی، محمدمهدی احمدی، محمدحسین زواری، حمید بوحمدان و عارف رستمی

سرمربی: امیر خلیفه‌اصل

برچسب ها: تیم پرسپولیس ، استقلال خوزستان ، لیگ برتر
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