رسوایی کلاهبرداری در ارتش اسرائیل

جوان آنلاین: شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی در این رابطه اعلام کرد که ارتش اسرائیل طی بیانیه‌ای به تمام نیرو‌های ذخیره درباره اقدامات فریبکارانه برخی از شرکت‌ها برای کلاهبرداری از ارتش هشدار داد.

به گزارش تسنیم، این بیانیه مستقیما خطاب به نیرو‌های ذخیره است که مدت‌های مدیدی است به سبب جنگ‌های مستمر اسرائیل دچار مشکلات عدیده‌ای از جمله اقتصادی هستند.

ارتش اسرائیل مدعی شد که شرکت‌های کلاهبردار با استفاده از برنامه‌های هوش مصنوعی اقدام به سندسازی کرده و با همراه کردن نیرو‌های ذخیره از ارتش کلاهبردای می‌کنند.

به نوشته این رسانه، تعداد زیادی از نیرو‌های ذخیره اخیرا پیامک‌هایی را درباره امکان دریافت مقدار قابل توجهی وجه نقد از طریق استفاده از شماره پرسنلی و هویت آنها را دریافت کرده‌اند.

براساس اطلاعاتی که این رسانه عبری زبان به آن دست یافته و خود نیز برای راستی آزمایی وارد این فرایند شده است، شماری از شرکت‌های اسرائیلی تشکیل شده‌اند که به نیرو‌های ذخیره ارتش اسرائیل که در شرایط اقتصادی بدی هم قرار دارند، پیشنهاد می‌دهند در مقابل صدور رسید‌های درمانی به نام و مشخصات آنها ۲۵ درصد از هزینه دریافتی آنها را به عنوان کمیسیون و حق العمل دریافت کنند.

به نوشته پایگاه اطلاع رسانی این رسانه، نماینده این شرکت اعلام کرد که فاکتور‌های مربوط به درمان‌های صوری را تهیه و با اشخاصی در ارتباط است که امکان صدور چنین رسید‌هایی را دارند تا از این طریق نظامی ذخیره هزینه درمانی را دریافت کند که اصلا انجام نداده و شرکت مذکور هم کمیسیون خود را دریافت کند.

این رسانه همچنین فاش کرد: ما ابتدا خود سرنخ‌هایی از این کلاهبرداری پیدا کرده بودیم، اما بعد از آنکه با سخنگوی ارتش در این رابطه مشورت کردیم، وی از ما خواست تا کمی صبر کنیم تا او با افسر ما فوق خود مشورت کند، ولی ناگهان با صدور بیانیه و دستور العمل ارتش اسرائیل و هشدار درباره این اقدام رو‌به‌رو شدیم.