نظامیان جنایتکار صهیونیست در هند هم تحت تعقیب قرار گرفتند

جوان آنلاین: پایگاه خبری عبری زبان واللا نیوز در گزارشی در این رابطه اعلام کرد که موسسه هند رجب که به تعقیب و معرفی نظامیان جنایتکار اسرائیل به دادگاه در سرتاسر جهان می‌پردازد، این بار یک نظامی اسرائیل را که به هند سفر کرده است، شناسایی و از وی به دادگاه شکایت کرد.

به گزارش تسنیم، براساس این گزارش، مؤسسه هند رجب اعلام کرد که اطلاعات موثقی در اختیار دارد که یک اسرائیلی که در ویرانی سازمانمند منازل و دارایی‌های غیر نظامی در منطقه خانیونس (در جنوب نوار غزه) مشارکت داشته هم اکنون در هند حضور دارد.

این موسسه در مرحله اول نام کامل این نظامی را اعلام نکرده و حتی از به کارگیری حروف اول نام و نام خانوادگی یا یگانی که در آن حضور داشت هم امتناع کرده است، تا دومین شکایت علیه نظامیان اسرائیلی طی کمتر از سه ماه در هند قلمداد شود.

مؤسسه هند رجب (HRF)، که یک سازمان بلژیکی حامی فلسطین است و علیه نظامیان ارتش اسرائیل حاضر در جنگ با جمع آوری مستندات موثق فعالیت می‌کند، امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که شکایت کیفری جدیدی را در هند علیه یک نظامی اسرائیلی که هم‌اکنون در تعطیلات به سر می‌برد، ارائه کرده است.

این سازمان افزود که فرد یادشده از نیرو‌های احتیاط بوده و در جریان خدمت (مشارکت در جنگ نسل کشی و جنایات جنگی) در نوار غزه، در «تخریب غیرقانونی اموال غیرنظامیان» در منطقه خان یونس مشارکت داشته است. این سازمان در قالب این شکایت، از مقامات هند خواسته است تا درباره احتمال ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و اقدامات مرتبط با نسل‌کشی توسط وی تحقیق کنند.

به اعتراف این رسانه با وجود شکایت این سازمان، اما هنوز مشخص نیست که دستگاه قضایی هند تحقیقات خود را در این رابطه آغاز خواهد کرد یا خیر؟

بر خلاف رویه معمول در شکایت‌های قبلی این سازمان، این بار هویت این فرد فاش نشده است. در بیانیه منتشرشده، نام، سن، حروف اختصاری نام، یگان نظامی محل خدمت یا منطقه‌ای که وی در هند در آن حضور دارد، ذکر نشده است. همچنین این سازمان دلیلی برای امتناع از انتشار این جزئیات ارائه نکرده است.

این دومین بار در کمتر از سه ماه است که این سازمان علیه یک نظامی اسرائیل حاضر در هند به اتهام جنایت در نوار غزه، اقامه دعوی می‌کند.

در اوایل ژوئن، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه این سازمان حقوق بشری شکایتی را علیه یک نظامی اسرائیل ارائه و اعلام کرد که وی از نیرو‌های ذخیره ارتش اسرائیل بوده، در یگان مهندسی رزمی خدمت کرده و در آن زمان در منطقه هیماچال پرادش در شمال هند حضور داشته است.

به گفته این سازمان، در آن مورد نیز موقعیت فرد از طریق محتوایی که خودش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود، شناسایی شد. این سازمان در آن زمان اعلام کرد مدارکی که در اختیار داشته شامل اسنادی بوده که وی در دوران خدمت منتشر کرده و تخریب ساختمان‌ها در نوار غزه را نشان می‌داده است.

مؤسسه هند رجب، سازمانی بین‌المللی را علیه نیرو‌های ارتش اسرائیل که در نوار غزه جنایت کرده‌اند اداره می‌کند؛ به این ترتیب که فعالیت‌های آنها را در شبکه‌های اجتماعی زیر نظر گرفته و سعی می‌کند موقعیت مکانی آنها را در طول سفر‌های خارجی شناسایی کند.

این مؤسسه تاکنون در چند کشور از جمله هلند، پرتغال، ایتالیا، قبرس، رومانی، برزیل، شیلی و سریلانکا اقدام به طرح دعوای حقوقی علیه نظامیان جنایتکار صهیونیست کرده است.