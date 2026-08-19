ادعای ترامپ: با رئیس کره شمالی خوب کنار خواهم آمد

جوان آنلاین: دونالد ترامپ گفت: این واقعیت که من با کیم جونگ اون خوب کنار می‌آیم، موضوع خوبی است.

به گزارش تسنیم، ترامپ افزود: وی (رئیس کره شمالی)، ۵۷ سلاح اتمی بسیار قدرتمند دارد. هرگز نباید اجازه می‌داد این اتفاق بیفتد، اما آنها را دارد.



رئیس تروریست آمریکا مدعی شد: من با او خیلی خوب کنار می‌آیم. من کیم جونگ اون را خیلی خوب می‌شناسم.

ترامپ ادامه داد که با رئیس کره شمالی امسال دیدار خواهم کرد.

این در حالی است که کیم یو جونگ، خواهر رئیس کره شمالی امروز گفت: از تماس اخیر بین سران آمریکا و کره شمالی اطلاعی ندارم.

ادعای متوهمانه: شاید مذاکرات را از سربگیریم



رئیس دولت تروریست آمریکا در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او پرسید مذاکره با ایران را دوباره شروع می‌کنید، مدعی شد: شاید یک وقتی از سر بگیریم، ولی الان اوضاع خیلی خوب است. ولی شاید بعداً.