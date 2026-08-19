دستگیری کلاهبردار اینترنتی

جوان آنلاین: سرهنگ محمد پیرحیاتی در سخنانی، اظهار داشت: در پی دریافت شکایت‌های متعدد مبنی بر وقوع کلاهبرداری اینترنتی، رسیدگی به موضوع به طور ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

به گزارش مهر، وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات تخصصی، متهمی را شناسایی کردند که با بهره‌گیری از روش کلاهبرداری «مثلثی» و قراردادن واسطه‌هایی در فرایند معاملات، قصد ناشناس ماندن و گمراه‌کردن مال‌باختگان را داشت.

رئیس پلیس فتا لرستان با اشاره به زیرکی متهم در پنهان‌سازی هویت خود، ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد فرد مذکور با سوءاستفاده از خدمات اسنپ و قراردادن این مجموعه به‌عنوان واسطه در فرایند دریافت و انتقال کالا و وجه، تلاش می‌کرد ردپای خود را مخفی نگه دارد که با اقدامات تخصصی و اطلاعاتی کارشناسان پلیس فتا، هویت وی شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی طی یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

سرهنگ پیرحیاتی در تشریح ابعاد مالی این پرونده، گفت: دراین‌رابطه شش فقره پرونده کلاهبرداری به ارزش حدود ۱۰ میلیارد ریال علیه متهم تشکیل شده است.

وی به شهروندان توصیه کرد: در معاملات اینترنتی، پیش از هرگونه واریز وجه از احراز هویت و اصالت طرف معامله اطمینان حاصل کنید و به درخواست‌های غیرمتعارف برای واریز وجه یا استفاده از حساب و خدمات اشخاص ثالث اعتماد نکنند، همچنین شهروندان در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق پلیس فتا و شماره‌تلفن ۰۹۶۳۸۰ گزارش و پیگیری کنند.