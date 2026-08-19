وزیران خارجه عربستان و قطر در ریاض دیدار و درباره مسائل منطقه از جمله آخرین تحولات در اراضی اشغالی فلسطین گفت‌و‌گو کردند.

جوان آنلاین: محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه در ریاض با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان دیدار کرد.

براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، دو طرف همکاری فیمابین و راه‌های حمایت و تقویت آن و تقویت انسجام و همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف را بررسی کردند.

وزیران خارجه قطر و عربستان به بررسی آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و مهار آن و تقویت امنیت و ثبات در منطقه و آخرین تحولات نوار غزه و اراضی اشغالی فلسطین پرداختند.

دو طرف بر اهمیت تداوم هماهنگی و رایزنی میان دو کشور و یکپارچه‌سازی مواضع در قبال تحولات کنونی در راستای تقویت تلاش‌ها با هدف تحکیم امنیت و ثبات منطقه تاکید کردند.

آل ثانی و بن فرحان بر حمایت خود از تلاش‌ها با هدف حل اختلافات از روش‌های دیپلماتیک و اهمیت انسجام تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای از بین بردن تنش و ترجیح زبان گفت‌و‌گو تاکید کردند.

طرفین بر محکومیت مخالفت رژیم صهیونیستی با نقشه راه تکمیل طرح آتش بس در غزه و مخالفت این رژیم با برپایی کشور فلسطین از سوی قطر و عربستان تاکید کردند.