جوان آنلاین: محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه در ریاض با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان دیدار کرد.
براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، دو طرف همکاری فیمابین و راههای حمایت و تقویت آن و تقویت انسجام و همکاری مشترک در زمینههای مختلف را بررسی کردند.
وزیران خارجه قطر و عربستان به بررسی آخرین تحولات منطقه و تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش و مهار آن و تقویت امنیت و ثبات در منطقه و آخرین تحولات نوار غزه و اراضی اشغالی فلسطین پرداختند.
دو طرف بر اهمیت تداوم هماهنگی و رایزنی میان دو کشور و یکپارچهسازی مواضع در قبال تحولات کنونی در راستای تقویت تلاشها با هدف تحکیم امنیت و ثبات منطقه تاکید کردند.
آل ثانی و بن فرحان بر حمایت خود از تلاشها با هدف حل اختلافات از روشهای دیپلماتیک و اهمیت انسجام تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای از بین بردن تنش و ترجیح زبان گفتوگو تاکید کردند.
طرفین بر محکومیت مخالفت رژیم صهیونیستی با نقشه راه تکمیل طرح آتش بس در غزه و مخالفت این رژیم با برپایی کشور فلسطین از سوی قطر و عربستان تاکید کردند.