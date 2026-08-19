تاکید هند بر ادامه تعامل با طالبان

وزارت خارجه هند اعلام کرد که تعامل با طالبان افزایش یافته و بر کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای متمرکز است.

جوان آنلاین: «راندهیر جیسوال» سخنگوی وزارت خارجه هند از ادامه و گسترش تعامل این کشور با طالبان خبر داد و تأکید کرد که کمک‌های بشردوستانه و همکاری‌های توسعه‌ای، محور اصلی این تعامل خواهد بود.

به گزارش تسنیم، وی به خبرنگاران گفت که تماس‌ها و همکاری‌های دهلی‌نو با افغانستان در یک سال گذشته افزایش یافته است.

سخنگوی وزارت خارجه هند همچنین حضور «آنند پراکاش»، رئیس بخش پاکستان، افغانستان و ایران در وزارت خارجه هند، در سفارت افغانستان و در مراسم تجلیل از بازگشت طالبان به قدرت را نیز تأیید کرد.

راندهیر جیسوال گفت: پراکاش به نمایندگی از دولت هند در این مراسم حضور یافته بود. روابط هند با مردم افغانستان سابقه طولانی دارد و تعاملات کنونی شامل گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک، کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه هند تأکید کرد که سطح و ماهیت تعامل دهلی‌نو با کابل همچنان بر اساس همین اولویت‌ها تعیین خواهد شد.

وزارت خارجه هند نیز اعلام کرده است که دهلی‌نو در اکتبر ۲۰۲۵ سطح نمایندگی دیپلماتیک خود در کابل را ارتقا داده و ماموریت فنی این کشور را دوباره به سفارت تبدیل کرده است. به گفته این وزارتخانه، برای سفارت هند در کابل نیز سرپرست تعیین شده است.

با این حال، جیسوال تأکید کرد که این تغییر به معنای ارتقای سطح روابط رسمی هند با طالبان نیست.

افزایش تعامل میان هند و طالبان در شرایطی صورت می‌گیرد که روابط کابل با اسلام‌آباد با تنش‌های فزاینده روبه‌رو است. پاکستان طالبان و هند را به حمایت از مخالفان مسلح این کشور متهم کرده است؛ اتهامی که هر دو طرف آن را رد کرده‌اند.