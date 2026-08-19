حیدری به مدال برنز کشتی فرنگی جوانان جهان رسید

جوان آنلاین: در جریان رقابت‌های روز پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در اسلواکی، امیرعلی حیدری در وزن ۶۰ کیلوگرم به مدال برنز رسید و علیرضا محمدحسینی در وزن ۸۲ کیلوگرم نیز پنجم شد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیرعلی حیدری در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر مقابل چیتیچ از مولداوی به پیروزی رسید. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۷ بر صفر از سد ژیوکو هینکوف از بلاروس گذشت و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

حیدری در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۴ ماکاوه از هند را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت.

وی در این مرحله مقابل آیخان جوادوف از آذربایجان با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد و راهی دیدار رده‌بندی شد.

حیدری در دیدار رده‌بندی رودریگز از برزیل را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و به مدال برنز رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان دست یافت، اما در وزن ۸۲ کیلوگرم، علیرضا محمدحسینی در دور نخست هروای از اسلواکی را با نتیجه ۷ بر یک مغلوب کرد. وی در دور دوم نیز روزاریو از پورتوریکو را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

محمدحسینی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۳ هوهانیسیان از ارمنستان را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل نیخاف از روسیه با نتیجه ۵ بر یک مغلوب شد و راهی دیدار رده‌بندی شد.

محمدحسینی در دیدار رده‌بندی نیز با نتیجه ۹ بر ۴ مقابل سابولچ ایشتوان از مجارستان را شکست خورد و پنجم شد.