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تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۴
سیاست » اخبار کلی

قالیباف: ایران و عراق امکان خلق فرصت‌های بی‌نظیر در کشور‌های منطقه را دارند

1 رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نخست وزیر عراق ضمن تأکید بر اشتراکات جغرافیایی و تاریخی دو کشور گفت: ایران و عراق در روابط دوجانبه فرصت‌های بی‌نظیری داشته و در نقش‌آفرینی منطقه‌ای در بین کشور‌های اسلامی و عربی فرصت‌های بی‌بدیلی خلق می‌کنند.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، عصر امروز (چهارشنبه، ۲۸ مرداد) در بغداد با علی فالح‌الزیدی نخست وزیر عراق ملاقات کرد.

قالیباف در این دیدار با یادآوری اینکه از دیدار گذشته ما در تهران حدود ۳ هفته می‌گذرد، گفت: مجدداً از طرف خودم، مقامات جمهوری اسلامی ایران و بیت رهبر معظم انقلاب، از مسئولان و ملت عراق به خاطر مراسم تشییعی که برای امام شهیدمان در عراق برگزار شد، قدردانی می‌کنم. به ویژه که بیش از ۱۰ میلیون نفر در عراق و در گرما در این مراسم حاضر شدند. همچنین از شرایط بسیار خوبی که امسال برای برگزاری اربعین فراهم کردید، تشکر می‌کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشینه و نقاط مشترک دو کشور، عنوان کرد: دو کشور و ملت ایران و عراق هم دارای اشتراکات جغرافیایی، تاریخی، دینی و مذهبی هستند و هم به عنوان کشور‌های همسایه، دوستان و دشمنان مشترکی هم دارند.

وی افزود: ایران و عراق در روابط دوجانبه فرصت‌های بی‌نظیری دارند و در نقش‌آفرینی منطقه‌ای در بین کشور‌های اسلامی و عربی می‌توانند فرصت‌های بی‌بدیل و بی‌نظیری خلق کنند.

قالیباف با اشاره به حمایت ایران از عراق در مقابله با داعش، گفت: عمق دلدادگی ملت ایران و عراق تا جایی است که حتی علیرغم اینکه رژیم صدام با تحریک قدرت‌ها، جنگی را میان کشور‌های ما به راه انداخت، پس از او به سرعت دو ملت به هم نزدیک شدند. مردم ایران پس از حملات داعش، آماده و حاضر شدند تا برای دفاع از عراق گام‌های موثری بردارند که این نشانه اوج و عمق دوستی ایران و عراق بود.

رئیس مجلس خطاب به نخست وزیر عراق تصریح کرد: ما در کمک به عراق تفاوتی بین شیعه، سنی، کُرد، عرب و غیرعرب قائل نبودیم و تفاوت‌های قومی و مذهبی نیز اهمیتی نداشت بلکه مهم دفاع از عراق بود و از این جهت وظیفه خودمان می‌دانستیم که در برابر حملات تروریستی داعش در کنار شما باشیم و شهدای بزرگی را هم در این راه دادیم که شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس که هر دو از دوستان قدیمی من بودند، نشان و نمادی از انسجام دو ملت در این مسیر شدند.

نخست وزیر عراق: عراق و ایران در شرایط سخت در کنار یکدیگرند

علی فالح‌الزیدی نیز ضمن خوش‌آمدگویی به رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت پارلمانی همراه او گفت: به کشور و خانه دوم خودتان خوش آمدید.

نخست وزیر عراق با بیان اینکه ما عراق و ایران را ملتی واحد می‌دانیم که در دو کشور قرار دارند، تصریح کرد: ما هم در تاریخ و هم در جغرافیا اشتراک داریم و هم سرنوشت ما به یکدیگر مرتبط است. ایران در بحران داعش اولین کشوری بود که به درخواست عراق برای کمک پاسخ گفت و این برای ما بسیار مهم است و اگر کسی برای عراق گامی بردارد، ما هم برای او گام‌های بلندی برمی‌داریم.

الزیدی با بیان اینکه می‌دانیم اهتمام و همراهی جمهوری اسلامی ایران با ما، بدون چشم‌داشت بوده و این از بخشندگی ملت ایران است؛ اضافه کرد: در آینده هم باید مسیر‌ها را با همین روحیه و با نزدیکی و تعامل به پیش ببریم و در شرایط سخت در کنار یکدیگر باشیم.

در این جلسه طرفین موضوعات مشترک سیاسی، اقتصادی و امنیتی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، ایران ، عراق
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