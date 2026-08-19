کد خبر: 1374954
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تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

خلیل الحیه: قتل عمدی فرماندهان پلیس غزه را محکوم می‌کنیم

1 رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، جنایات رژیم اشغالگر و «قتل عمدی» فرماندهان ارشد پلیس غزه را که امروز هدف قرار گرفتند، به شدت محکوم کرد.

جوان آنلاین: به نقل از فلسطین الیوم، خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تأکید کرد جنایات پی در پی، نشان می‌دهد اسرائیل به سیاست‌های خود ادامه می‌دهد و به میانجی‌گری‌ها و تضمین‌ها بی‌اعتناست.

جنبش احرار فلسطین هم در بیانیه‌ای جنایت وحشیانه امروز چهارشنبه ارتش صهیونیستی در حمله به مقر پلیس و حفاظت از امنیت شهر غزه را به شدت محکوم کرد.

در ادامه بیانیه آمده است: این جنایت نشانگر بی‌اعتنایی آشکار دشمن صهیونیستی به آتش‌بس و بی‌ثمر گذاشتن و لطمه زدن به تلاش‌های مربوط به آرام‌سازی اوضاع و میانجیگران و ضامنان است.

جنبش احرار فلسطین افزود: تشدید تجاوزات دشمن صهیونیستی علیه افسران و ماموران پلیس غزه و ادامه کشتار مردم فلسطین نشانگر این واقعیت است که دولت نتانیاهو به بهره‌برداری از خون مردم فلسطین برای تحقق اهداف سیاسی و انتخاباتی خود ادامه می‌دهد و به جان غیرنظامیان و تلاش‌های صورت گرفته برای تثبیت آرام‌سازی اوضاع اعتنایی ندارد.

جنبش مذکور مجامع جهانی و میانجیگران و ضامنان را مسئول ادامه این تجاوزات خواند و خواستار تحرک فوری و کارآمد آنها برای توقف کارشکنی‌های رژیم اشغالگر قدس و محاکمه و مجازات سران تل آویو و شکستن سکوت خفت‌بار آنان شد، سکوتی که برای نتانیاهو و کابینه‌اش چتر حمایتی جهت ادامه تجاوزاتش علیه ملت فلسطین ایجاد می‌کند.

برچسب ها: حماس ، غزه ، رژیم صهیونیستی
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