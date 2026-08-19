سقوط بالگرد در شمال کنیا؛ ۴ آمریکایی کشته شدند

جوان آنلاین: به نقل از ان بی سی نیوز، وزارت امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی سقوط یک بالگرد در منطقه‌ای دورافتاده در شمال کنیا، ۴ آمریکایی کشته شدند.

به گزارش مهر، به گفته سازمان هواپیمایی کشوری کنیا، این بالگرد ساعت ۹:۱۳ صبح امروز چهارشنبه به وقت محلی در دامنه کوه «اولولوکوه» (Ololokwe) در شهرستان «سامبورو» سقوط کرد، ۷ سرنشین داشت که همگی جان باخته‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن تأیید مرگ ۴ آمریکایی در این حادثه، اعلام کرد که سفارت ایالات متحده با مقامات محلی در تماس بوده و در حال ارائه کمک‌های کنسولی است.