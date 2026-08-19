پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد

پاکستان در اعتراض به اظهارات اخیر سفیر ایالات متحده در هند درباره کشمیر، کاردار سفارت آمریکا در اسلام‌آباد را احضار و ضمن محکومیت این اظهارات بر لزوم حل و فصل مناقشه کشمیر مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد.

جوان آنلاین: دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: نتالی بیکر کاردار آمریکا امروز در اسلام‌آباد به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید به اظهارات نادرست سرجیو گور سفیر ایالات متحده در دهلی‌نو درباره وضعیت تحت مناقشه کشمیر به وی منتقل شد.

به گزارش ایرنا، پاکستان توصیف منطقه جامو و کشمیر به عنوان «بخشی از هند» را به شدت محکوم و قاطعانه رد کرد.

طرف پاکستانی افزود که جامو و کشمیر یک منطقه مورد مناقشه شناخته شده بین المللی است که در انتظار تعیین تکلیف نهایی مطابق با قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل و آرمان‌های مسلمانان کشمیری است.

در جلسه احضاریه کاردار آمریکا به وی تأکید شد که بیانیه غیرمسئولانه سفیر ایالات متحده در هند، موضع دیرینه و مستند ایالات متحده در مورد مناقشه جامو و کشمیر را نفی کرده و همچنین برخلاف تعهد آمریکا به برتری قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل است.

پاکستان از طرف آمریکایی خواست تا اطمینان حاصل کند که مواضع عمومی آن با وضعیت مورد مناقشه جامو و کشمیر مطابقت داشته باشد.

روابط از قبل سرد رقبای اتمی شبه قاره به دنبال تصمیم دولت دهلی‌نو درباره کشمیر تحت کنترل خود در تابستان ۲۰۱۹ بیشتر سیر نزولی پیدا کرد تا جایی که از ۷ سال گذشته نه تنها نشانه مشخصی از بهبود روابط هند و پاکستان مشاهده نشده بلکه دو کشور اردیبهشت سال گذشته جنگ ۴ روزه‌ای را علیه یکدیگر تجربه کردند.

مناقشه کشمیر پس از استقلال پاکستان در روز ۲۲ مرداد ۱۳۲۶ شمسی و ادعای دو طرف پاکستانی و هندی بر سر این منطقه آغاز شد. این مناقشه تاکنون به وقوع سه جنگ میان دو کشور شامل جنگ ۱۹۴۷، نبرد کارگیل و نبرد سیاچن منجر شده است.

موضوع کشمیر همواره یکی از اصلی‌ترین مناقشات میان هند و پاکستان محسوب می‌شود. دولت اسلام‌آباد ضمن اعلام آمادگی برای انجام مذاکره با همسایه شرقی خود و حل اختلافات فی مابین، در عین حال تاکید دارد که هرگونه مذاکره، منهای موضوع کشمیر را به رسمیت نخواهند شناخت و موضوع این سرزمین حتما باید جزو اصلی‌ترین محور‌های مذاکره میان دو کشور باشد.