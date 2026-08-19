جوان آنلاین: به نقل از النشره، وزارت امور خارجه عربستان سعودی با شدیدترین لحن حملات هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابوظهور در استان ادلب را محکوم و این اقدام را تجاوزی صریح به قوانین بین‌المللی و تمامیت ارضی سوریه قلمداد کرد.

به گزارش مهر، وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ای آورده است: عربستان بر مخالفت قاطع خود با این تجاوز آشکار تاکید دارد و بار دیگر از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که به نقض قوانین و هنجار‌های بین‌المللی توسط اسرائیل پایان دهد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ریاض همبستگی کامل خود را با سوریه اعلام می‌دارد و از هرگونه اقدامی که موجب حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی، یکپارچگی کشور و تحقق امنیت و ثبات برای ملت برادر سوریه شود، پشتیبانی می‌کند.