ضد و نقیض گویی آمریکا؛ ترامپ دوباره مدعی مذاکره با ایران شد

جوان آنلاین: ترامپ روز چهارشنبه به وقت محلی در سخنانی هنگام بازدید از پروژههای ساختمانی در کاخ سفید، ادعاهای همیشگی خود درباره برنامه هستهای صلح آمیز ایران را تکرار کرد و مدعی شد: ایران نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد. میدانید چرا؟ چون در صورت دستیابی به آن، از آن استفاده خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: ما اجازه دستیابی ایران به سلاح هستهای را نخواهیم داد.
ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مذاکرات با ایران را از سر خواهید گرفت؟ مدعی شد: شاید در مقطعی این کار را انجام دهیم، اما در حال حاضر اوضاع بسیار خوب است. البته شاید در مقطعی این کار را انجام دهیم.
این در حالی است که او روز سه شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفت: هیچ گفتوگویی با ایران در حال انجام نیست و هیچ گفتوگویی برنامهریزی نشده است.
رئیس جمهوری آمریکا که به دلیل پیامدهای حمله پرهزینه خود به ایران به شدت تحت فشار افکار عمومی جهان و آمریکا قرار دارد، برای آرام کردن این فضای ملتهب بار دیگر ادعا کرد: کشتیهای بسیاری از تنگه هرمز که ما کنترل کامل آن را در اختیار داریم، عبور میکنند و حجم عظیمی از نفت از آن میگذرد!
ترامپ همچنین ادعا کرد: مردم در حال پیدا کردن مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز هستند. شما مسیرهای جایگزین را میشناسید: تگزاس، آلاسکا، لوئیزیانا. مردم برای خرید نفت به آمریکا میآیند.
ترامپ درباره کره شمالی نیز برغم آنکه این کشور درباره ادعای قبلی او مبنی بر دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اظهار بی اطلاعی کرده است، بار دیگر مدعی شد: با رهبر کره شمالی دیدار خواهم کرد!
رئیسجمهوری آمریکا در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا با رهبر کره شمالی در حال تبادل نامه است یا خیر، اظهار نظری نکرد، اما گفت که رابطه خوبی با او دارد.
ترامپ جزئیات دیگری درباره دیدار احتمالی با رهبر کره شمالی ارائه نکرد.
او در نخستین دوره ریاستجمهوری خود چندین بار با کیم جونگ اون دیدار کرد و گفت آن دو در جریان تبادل نامههایی که ترامپ آنها را «عالی» و «زیبا» توصیف کرده بود، رابطه بسیار نزدیکی دارند.
ترامپ پیش از این، خواستار کاهش برگزاری رزمایشهای نظامی مشترک سالانه آمریکا و کره جنوبی از سوی وزارت جنگ آمریکا شده بود و رابطه خوب خود با کیم را دلیل این درخواست عنوان کرد.
رئیسجمهوری آمریکا همچنین درباره مذاکرات با دولت کانادا گفت: این گفتوگوها به «توافقی بسیار منصفانه برای هر دو طرف» منجر شده است.
ترامپ افزود: «کشاورزان ما بسیار خوشحال خواهند شد و تولیدکنندگان ما نیز بسیار خوشحال خواهند شد.»
وی خاطرنشان کرد که این توافق منوط به «نهایی شدن اسناد» است و تعرفههایی که قرار بود از ساعت ۱۲:۰۱ بامداد چهارشنبه اجرایی شوند، برای سه روز به حالت تعلیق درآمدهاند تا فرصت لازم برای نهایی شدن این اسناد فراهم شود.
ترامپ همچنین گفت که با مارک کارنی، نخستوزیر کانادا که پیشتر با او اختلافاتی داشته است، «گفتگوی بسیار خوبی» داشته است.
رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوالی درباره پروژه جنجالی سالن رقص کاخ سفید و احتمال رای دیوان عالی آمریکا علیه این پروژه، گفت: نمیتوانم تصور نمیکنم دیوان عالی علیه ما رای دهد. امیدواریم چنین اتفاقی نیفتد. نمیتوانم تصور کنم که چنین اتفاقی رخ دهد.