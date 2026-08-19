جوان آنلاین: شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی انتقادی با بررسی سیاستهای دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد که واشنگتن در تمامی محورهای تقابل با تهران با بنبست کامل روبهرو شده است.
به گزارش تسنیم، «گیل تماری» از تحلیلگران ارشد این شبکه تصریح کرد که ترامپ در هیچیک از پروندههای هستهای، موشکی و مهار گروههای مقاومت به دستاوردی نرسیده و عملاً شکست خورده است.
به اعتراف این تحلیلگر صهیونیست، ناکامی در بازگشایی تنگه هرمز مهمترین شکست ترامپ است؛ این تنگه همچنان بر روی اهداف واشنگتن بسته باقی مانده و این مسئله ترامپ را به چهرهای ناتوان در نزد افکار عمومی تبدیل کرده است.