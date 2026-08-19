جوان آنلاین: «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر در گفتوگو با شبکه خبری العربیه از تماسهای این کشور با ایران در رابطه با تلاشها برای کاهش تنش خبر داد و گفت: هدف از تماسها با ایران، افزایش راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک است.
به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه مصر در ادامه گفتوگو با تحولات فلسطین اشاره و تصریح کرد: باید به کمیته ملی فلسطین اجازه ورود به نوار غزه داده شود.
وی همچنین گفت: ما جریان سلاح به شبهنظامیان در سودان را رد میکنیم و به کاهش تنش متعهد هستیم. سودان تصمیمی را که حق رهبری و مردمش باشد، بدون دخالت خارجی خواهد پذیرفت.
وزیر امور خارجه مصر درباره روابط کشورش با سوریه گفت: ما به توسعه روابط با سوریه متعهد هستیم و گفتوگوها ادامه دارد.