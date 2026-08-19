جنبش احرار فلسطین حمله به مقر پلیس غزه را محکوم کرد و آن را نقض آشکار آتش‌بس و بی‌اعتنایی به میانجیگران خواند.

جوان آنلاین: جنبش الاحرار فلسطین، امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای جنایت وحشیانه ارتش صهیونیستی در حمله به مقر پلیس و حفاظت از امنیت شهر غزه را به شدت محکوم کرد.

به گزارش تسنیم، در بیانیه این جنبش آمده است که این جنایت، نشانگر بی‌اعتنایی آشکار دشمن صهیونیستی به توافق آتش‌بس و نیز بی‌اثر کردن و لطمه زدن به تلاش‌های میانجیگران و ضامنان برای آرام‌سازی اوضاع است.

در این بیانیه آمده است که تشدید تجاوزات علیه افسران و مأموران پلیس غزه و ادامه کشتار مردم فلسطین، نشان می‌دهد که دولت نتانیاهو از خون فلسطینیان برای تحقق اهداف سیاسی و انتخاباتی خود بهره‌برداری می‌کند و به جان غیرنظامیان و تلاش‌های صورت‌گرفته برای تثبیت آرامش اعتنایی ندارد.

جنبش الاحرار، مجامع جهانی، میانجیگران و ضامنان را مسئول ادامه این تجاوزات دانست و خواستار تحرک فوری و کارامد آنان برای توقف کارشکنی‌های رژیم اشغالگر، محاکمه و مجازات سران تل‌آویو آنان شد؛ سکوتی که به گفته این جنبش، برای نتانیاهو و کابینه‌اش چتر حمایتی جهت ادامه تجاوزات علیه ملت فلسطین ایجاد کرده است.

جنگنده‌های رژیم متجاوز صهیونیستی امروز در جنایتی آشکار مقر پلیس شهرداری‌های غزه را بمباران کردند که منجر به شهادت ۹ تن از نیرو‌های پلیس و زخمی شدن شماری دیگر شد.