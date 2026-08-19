جوان آنلاین: به نقل از فاکس نیوز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه حین بازدید از پروژههای ساختمانی در کاخ سفید در سخنانی بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هستهای ایران، تکرار کرد: نمیتوانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هستهای دست یابد!
به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا که به دلیل تبعات تجاوز نظامی پرهزینه خود به ایران از سوی محافل سیاسی و رسانهای به شدت تحت فشار قرار دارد، به منظور آرام کردن فضای ملتهب کشورش مدعی شد: کشتیهای بسیاری از تنگه هرمز که ما کنترل کامل آن را در اختیار داریم، عبور میکنند و حجم عظیمی از نفت از آن میگذرد!