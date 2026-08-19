تأکید عراق بر اجرای تصمیمات مربوط به انحصار سلاح در دست دولت

جوان آنلاین: به نقل از السومریه نیوز، دفتر رسانهای مشاور امنیت ملی عراق در بیانیهای اعلام کرد: قاسم العبودی مشاور امنیت ملی امروز کلمنس سمتنر سفیر اتحادیه اروپا، سفرا و کارداران سفارتخانههای اتحادیه اروپا در عراق را به حضور پذیرفت.
به گزارش ایرنا، در ادامه بیانیه آمده است: العبودی در این دیدار بر تعهد دولت عراق به ادامه رویکرد باز و تعامل با جامعه جهانی تأکید کرد و گفت دولت الزیدی در حال اجرای برنامه خود برای ایجاد روابط نزدیک و متعادل با کشورهای برادر و دوست، تنوعبخشی به اقتصاد و جذب شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری در عراق به شیوهای است که منعکسکننده واقعیت شهروند عراقی باشد.
العبودی افزود: دولت عراق همچنین به اجرای تصمیمات برنامه امنیتی خود در رابطه با محدود کردن سلاح به دولت و تقویت توافقنامههای امنیتی با کشورهای برادر و دوست ادامه میدهد تا محیطی امن و پایدار ایجاد کند که به حمایت از مسیرهای اصلاح واقعیت اقتصادی کشور از طریق ورود شرکتهای بینالمللی برای کار در عراق کمک کند.
وی خاطرنشان کرد قانون اساسی عراق اجازه وجود گروههای مسلحی را که امنیت کشورهای همسایه و منطقه را تهدید میکنند، نمیدهد.