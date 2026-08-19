دیدار مقامات قطر و حماس و تأکید بر لزوم فشار جامعه جهانی بر رژیم صهیونیستی

جوان آنلاین: به نقل از وب سایت وزارت امور خارجه قطر، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر امور خارجه این کشور امروز میزبان «خلیل الحیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و تعدادی از رهبران این جنبش بود.
در این دیدار تحولات نوار غزه و اراضی اشغالی فلسطین بررسی شد.
وزیر امور خارجه قطر تصمیم جنبش حماس مبنی بر موافقت با نقشه راه مربوط به تکمیل اجرای مرحله دوم توافق آتشبس در نوار غزه را ستود و ابراز امیدواری کرد که این امر به پایان دادن به درد و رنج ملت برادر فلسطین در نوار غزه و تحقق خواستههای آنها برای برقراری ثبات و امنیت، کمک کند.
وی همچنین بر لزوم ایفای نقش جامعه جهانی و عمل به مسوولیتهای خود و اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای پایبندی به تعهداتش ذیل این توافقنامه و نیز پایان دادن به نقض مستمر حقوق ملت فلسطین به گونهای که تضمینکننده اجرای کامل نقشه راه و دستیابی به تحقق صلح و ثبات در نوار غزه باشد، تأکید کرد.
در همین ارتباط «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس تأکید کرد که شورای صلح در غزه به دلیل عدم ایفای مسوولیت خود در فشار بر رژیم صهیونیستی، در قبال تشدید تنشها و اقدامات اشغالگران مسوول است.
وی افزود که رژیم اشغالگر با بمباران یکی از سایتهای غیرنظامی در غزه، جنایت وحشیانه تازهای مرتکب شده است که این اقدام، تشدید تنش خطرناک و دهنکجی کامل به تمامی فراخوانها برای برقراری آتشبس به شمار میرود.
سخنگوی حماس همچنین تصریح کرد که شورای صلح تعیین شده از سوی آمریکا برای غزه، به دلیل کوتاهی در عمل به وظایف خود جهت اعمال فشار بر اشغالگران و ملزم کردن آنها به توافقات حاصلشده، در برابر این تنشآفرینی مسوول است؛ بنابراین، این شورا در آزمونی واقعی برای اثبات توانمندی و جدی بودن خود در مدیریت میانجیگری و مذاکرات قرار دارد.