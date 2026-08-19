جوان آنلاین: سیدعلی کاظمی، سخنگوی جدید قوه قضاییه در نخستین گفتوگوی خود با مردم پس از انتصاب به این سمت، با انتشار ویدیویی در فضای مجازی، بر ضرورت شکلگیری ارتباطی صمیمانه، فعال و پایدار میان دستگاه قضایی و مردم تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، کاظمی در ابتدای این پیام ضمن عرض سلام و احترام به مردم ایران، یاد شهدای اسلام و انقلاب و بهویژه شهدای جنگ تحمیلی سوم و در راس آن رهبر شهید انقلاب را گرامی داشت و از شهدای مظلوم و کودکان بیگناه و همچنین دلاورمردان ناو دنا یاد کرد.
وی با معرفی خود بهعنوان سخنگوی قوه قضاییه گفت: جایگاه سخنگویی عدلیه را جایگاهی برای ارتباط فعال، دوسویه و پایدار با مردم میدانم و از اینکه این فرصت را برای برقراری ارتباط مستقیم با ملت شریف ایران در اختیار دارد، ابراز خرسندی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از اعتماد و حسن نظر رئیس قوه قضاییه تشکر کرد و گفت امیدوار است بتواند انتظارات بهحق مردم و همکاران دستگاه قضایی را در زمینه اطلاعرسانی، پاسخگویی مناسب و دفاع از هویت مستقل قضایی و نهاد عدالت برآورده کند.
کاظمی در ادامه از تلاشهای دستاندرکاران حوزه اطلاعرسانی قوه قضاییه تقدیر کرد و بهطور ویژه از حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای و همچنین اصغر جهانگیر، سخنگوی پیشین قوه قضاییه تشکر کرد.
وی با اشاره به آغاز دوره جدید مدیریتی در قوه قضاییه اظهار کرد: در این دوره تلاش خواهد شد، همانگونه که رهبر انقلاب تأکید کردهاند، اطلاعرسانی و پاسخگویی دستگاه قضایی در تراز ملت ایران باشد.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر میان دستگاه قضایی و جامعه افزود: باور قلبی ما این است که همانطور که رئیس قوه قضاییه نیز تأکید کرده، راه تحول و تعالی واقعی قوه قضاییه از مسیر اجتماعیسازی دستگاه قضایی، قوه قضاییهافزایی و تعمیق ارتباط با ملت شریف ایران میگذرد و جز این امکانپذیر نیست.
کاظمی در پایان از برنامهریزیهای انجامشده و تغییرات در حال اجرا در قوه قضاییه خبر داد و گفت: در فصل نوین مدیریتی دستگاه قضا، خبرهای خوبی در زمینه تحقق عدالت، احقاق حقوق ملت، مبارزه با فساد و اجرای سایر مأموریتهای قوه قضاییه خواهیم داشت.