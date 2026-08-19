وزارت خارجه اسپانیا با ابراز تاسف شدید از تحریم‌های آمریکا علیه مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی، این اقدام را «حمله‌ای آشکار به استقلال، تمامیت و بی‌طرفی» این نهاد قضایی دانست و بر حمایت قاطع مادرید از دیوان تاکید کرد.

جوان آنلاین: از آناتولی، وزارت خارجه اسپانیا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای کتبی تحریم‌های آمریکا علیه مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، از جمله رئیس این دادگاه و یکی از وکلای ارشد دفتر دادستانی را محکوم کرد.

به گزارش ایرنا، وزارت خارجه اسپانیا در این بیانیه اعلام کرد: «این تحریم‌ها حمله‌ای آشکار به استقلال، تمامیت و بی‌طرفی دیوان کیفری بین‌المللی است؛ دیوانی که مأموریت خود را از کشور‌های عضو اساسنامه رم دریافت می‌کند.»

این وزارتخانه با تاکید بر نقش ضروری دیوان کیفری بین‌المللی در تضمین پاسخگویی در قبال جدی‌ترین جنایات، افزود که این نهاد همچنین در حمایت از قربانیان و تامین جبران خسارت برای آنان نقش مهمی ایفا می‌کند.

وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرد: «اسپانیا بار دیگر حمایت قاطع و بدون ابهام خود از دیوان کیفری بین‌المللی را مورد تأکید قرار می‌دهد و همبستگی کامل خود را با قضات، دادستان‌ها و تمامی کارکنان دیوان که تحت تاثیر این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، ابراز می‌کند.»

مادرید همچنین تاکید کرد که به اجرای کامل تعهدات خود بر اساس اساسنامه رم و حقوق بین‌الملل ادامه خواهد داد و به «اعمال کامل صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی احترام گذاشته و آن را تضمین خواهد کرد.»