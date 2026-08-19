جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بعد از ظهر چهارشنبه ۲۸ مرداد، در نشست تقدیر از دست‌اندرکاران اربعین در مورد خدمات وزارت امور خارجه به زائران اربعین توضیح داد: «در کمیته سیاسی ـ کنسولی، دو بخش سیاسی و کنسولی را داشتیم. همکاران مجموعه، گزارشی از اقدامات انجام‌شده تهیه کرده‌اند که به آن وارد نمی‌شوم.»

به گزارش ایرنا، .ی تاکید کرد: «در بخش سیاسی، همکاری و هماهنگی خوبی با مسئولان عراقی صورت گرفت و طرف عراقی نیز همکاری بسیار خوبی داشت. نتیجه این هماهنگی‌ها را در جریان سفر من، پیش از مراسم تشییع و همچنین پیش از مراسم اربعین، مشاهده کردیم.»

عراقچی با اشاره به همراهی قابل توجه مردم عراق ادامه داد: «یکی از دلایل این همراهی، تشییعی بود که انجام شد و تأثیر بسیار زیادی بر روحیه عراقی‌ها گذاشت. نگاه آنان کاملاً تغییر کرد و گویی شیعه روحیه و غرور جدیدی پیدا کرده بود. واقعاً حرکت بسیار خوبی در تشییع انجام شد و لازم است از پورجمشیدیان و همکارانشان نیز تشکر کنیم.»

وی همچنین توضیح داد: «در مرز‌ها نیز مشکلات مرزی و موضوع تردد و ورود و خروج وجود داشت که اقدامات لازم در این زمینه انجام شد.»

عراقچی در پایان گفت: «در بخش کنسولی، تعدادی از همکارانمان را به کربلا و نجف اعزام کردیم تا در کنار همکاران مستقر در آنجا به ارائه خدمات بپردازند.»