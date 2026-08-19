تاکید السیسی بر یکپارچگی لیبی

جوان آنلاین: به نقل از الاهرام، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، روز چهارشنبه میزبان خلیفه حفتر، فرمانده کل ارتش ملی لیبی بود.

به گزارش مهر، سفیر محمد الشناوی، سخنگوی رسمی ریاست‌جمهوری مصر، اعلام کرد: رئیس‌جمهور السیسی در این دیدار ضمن خوش‌آمدگویی به ارتشبد حفتر، بر عمق روابط برادرانه میان مصر و لیبی و اهمیت تقویت پیوندهای تاریخی میان دو کشور همسایه تاکید کرد.

رئیس‌جمهور مصر در جریان این گفتگوها بر لزوم حفظ یکپارچگی لیبی، تلاش برای انسجام و یکپارچه‌سازی نهادهای کشوری و نظامی و همچنین فراهم‌کردن زمینه برای برگزاری انتخابات سراسری اعم از پارلمانی و ریاست‌جمهوری جهت تحقق ثبات پایدار در این کشور تاکید ورزید.

گفتنی است در این دیدار، خالد حفتر، رئیس ستاد ارتش ملی لیبی، بلقاسم حفتر، رئیس صندوق بازسازی لیبی و حسن رشاد، رئیس اطلاعات عمومی مصر نیز حضور داشتند.