تاکید السیسی بر یکپارچگی لیبی

جوان آنلاین: به نقل از الاهرام، عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، روز چهارشنبه میزبان خلیفه حفتر، فرمانده کل ارتش ملی لیبی بود.
به گزارش مهر، سفیر محمد الشناوی، سخنگوی رسمی ریاستجمهوری مصر، اعلام کرد: رئیسجمهور السیسی در این دیدار ضمن خوشآمدگویی به ارتشبد حفتر، بر عمق روابط برادرانه میان مصر و لیبی و اهمیت تقویت پیوندهای تاریخی میان دو کشور همسایه تاکید کرد.
رئیسجمهور مصر در جریان این گفتگوها بر لزوم حفظ یکپارچگی لیبی، تلاش برای انسجام و یکپارچهسازی نهادهای کشوری و نظامی و همچنین فراهمکردن زمینه برای برگزاری انتخابات سراسری اعم از پارلمانی و ریاستجمهوری جهت تحقق ثبات پایدار در این کشور تاکید ورزید.
گفتنی است در این دیدار، خالد حفتر، رئیس ستاد ارتش ملی لیبی، بلقاسم حفتر، رئیس صندوق بازسازی لیبی و حسن رشاد، رئیس اطلاعات عمومی مصر نیز حضور داشتند.