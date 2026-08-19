کد خبر: 1374912
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۶
ورزش » ساير

پپ گواردیولا؛ دهه‌ای از نبوغ، وسواس و انسانیت

2 در بخش نخست از مجموعه «پپ و سیتی، یک دهه ناگفته»، دیلی میل به روایت داستان واقعی پپ گواردیولا در منچسترسیتی پرداخته است.

جوان آنلاین: خر بخش اول از مجموعه «پپ و سیتی، یک دهه ناگفته»، روزنامه دیلی میل به روایت داستان پپ گواردیولا در منچسترسیتی پرداخته است. این گزارش که بر اساس مصاحبه با بیش از ۳۰ منبع نزدیک به باشگاه تهیه شده، تصویری بی‌پرده از شخصیت پیچیده این مربی کاتالان ارائه می‌دهد.

خشم ویرانگر در نیوکاسل؛ لحظه‌ای که فصل را نجات داد

شاید یکی از تعیین‌کننده‌ترین لحظات دوران گواردیولا در سیتی، شب ژانویه ۲۰۱۹ باشد. پس از شکست ۲ بر یک برابر نیوکاسل، گواردیولا در رختکن تیم را قفل کرد و به مدت ۳۰ دقیقه با عصبانیت به بازیکنان حمله کرد. کارکنان باشگاه که بیرون در منتظر مانده بودند، نگران بودند که فصل از دست رفته است، اما این خشم، تیم را بیدار کرد و سیتی در نیم‌فصل دوم ۱۴ برد متوالی کسب کرد و با یک امتیاز از لیورپول پیشی گرفت. گواردیولا هنوز این قهرمانی را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های خود می‌داند.

شخصیت دوگانه: وسواس و سخاوت

گواردیولا ترکیبی از وسواس بی‌نهایت و سخاوت بی‌پایان است. او برای کیفیت چمن ورزشگاه، به کارکنان زمین فشار می‌آورد و حتی به استخدام ۱۱ آنالیزور اصرار کرد. از سوی دیگر، او برای کارکنان باشگاه هدیه می‌فرستاد؛ از کیک تولد گرفته تا مرخصی برای مشکلات خانوادگی. در دوران کرونا، او شخصا از باشگاه خواست حقوق همه کارکنان را به طور کامل پرداخت کند و حتی یک بار ۱۰ هزار پوند از پاداش قهرمانی خود را به کارکنان اهدا کرد.

رابطه با رسانه‌ها و رقبا

گواردیولا با رسانه‌ها رفتاری متناقض داشت. گاهی با آنها شوخی می‌کرد و گاهی با نگاهش آنها را می‌ترساند. پپ با بسیاری از مربیان رقیب (مثل تونی پولیس و نیل وارناک) روابط دوستانه‌ای داشت و حتی پس از بازی با آنها تماس می‌گرفت تا درباره تاکتیک‌ها بحث کند. او به فوتبال سنتی انگلیس و مربیان قدیمی احترام زیادی می‌گذاشت.

مراقب اصلی: مانل استیارته

یکی از کلید‌های موفقیت گواردیولا، مانل استیارته، دوست صمیمی و مشاور او است. استیارته که قهرمان سابق واترپلو و مدال‌آور المپیک است، به عنوان «چشم‌ها و گوش‌های» گواردیولا عمل می‌کرد و او را از فشار‌های خارجی محافظت می‌کرد. بسیاری از کارکنان باشگاه از او می‌ترسند. او نقش کلیدی در حفظ تمرکز گواردیولا ایفا می‌کرد.

عشق به منچستر و خداحافظی

گواردیولا که پس از ۱۰ سال و ۱۹ جام (شامل ۶ قهرمانی لیگ برتر و یک سه‌گانه تاریخی) از سیتی خداحافظی کرد، عشق عمیقی به شهر منچستر پیدا کرده است. او اکنون در مرکز شهر زندگی می‌کند و در مراسم خیریه بیمارستان کریستی شرکت می‌کند.

او که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مربیان تاریخ فوتبال شناخته می‌شود، میراثی فراتر از جام‌ها به جای گذاشته است. او نحوه بازی فوتبال در انگلیس را تغییر داد و فرهنگ باشگاهی را متحول کرد.

برچسب ها: پپ گواردیولا ، منچسترسیتی ، فیفا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

تسلیم امریکا به تفاهم‌نامه شرط تنگه است/ امریکا به تفاهم‌نامه بازگردد تا تنگه با ترتیبات ایرانی باز شود

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

جزئیات طرح جدید بنزینی از زبان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

«کارت سفر» در هفته دولت رونمایی می‌شود

هشدار سیلاب و خسارت به کشاورزان در ۱۳ استان

کاری بکن آقای وزیر!

بدون شرح

سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی

ایران در سوگ شمس الشموس؛ ارادت یک ملت به بارگاه ولایت

سهام آسیا صعود کرد؛ کاهش نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره

هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد

بازگشت از اسارت، ماندن در آزادگی 

تنگه و تقویم جنگ

اینفوگرافی | ۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب اسلامی

انهدام ۲ هسته‌ی عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در جنوب شرق کشور

طلا روی ترمز افزایش قیمت زد

آتش گرانی به جان بنزین امریکا افتاد

کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»

بیانیه وزارت خارجه درباره شرارت‌های صهیونیستی علیه فلسطین و سوریه

۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی

پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود

گزینه قرآنی مقاومت فعال و دیپلماسی هوشمندانه است

بازگشت کاروان پیاده‌ای که ۲۲۰۰ کیلومتر مسیر مشهد-کربلا را عاشقانه پیمود

مذاکره یعنی مبارزه/ ترامپ به‌رسمیت‌شناختن جبهه مقاومت را امضا کرد

قیمت نفت کاهش یافت

مشاوران ترامپ توانایی کنترل او را ندارند!

غافلگیری بنزینی ممنوع!

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

مدیرعامل چادرملو:گل‌گهر غصب قاره کرد!/ فدراسیون جشن ما را به عزا تبدیل کرد

افت هم‌زمان قیمت طلا و سکه در بازار امروز

بازآرایی بسیج با تکثر نیرو‌ها

عقب‌نشینی ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل

 از روایت رویداد تا کشف معنای آن

شب شهادت گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم

سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!

مستقیم حرم عبد‌العظیم

قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد

زاکانی: فاصله شمال و جنوب تهران کاهش یافت

ترامپ سوار بر کامیون اسرائیلیات نتانیاهو!

خواننده‌ای که عاشق ایران و اهل بیت بود 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بررسی ابعاد نبرد ایران و امریکا/ ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی
تذکراتی از بانو مجتهده امین/ حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند
واکاوی وضعیت فعلی بنزین و سناریو‌های پیش‌رو/ اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد
مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود
تأملی بر اخلاق رسانه در روایت رنج‌ها/ رنج بازماندگان میدان رقابت رسانه‌ها نیست
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ یک جان داریم فدای این راه 
نگاهی به ریشه‌های مافیایی امپراتوری امریکا/ دست‌هایت را به خون آلوده کن
آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
«بنزین به نفر» امید به اصلاح مصرف و منفعت از محل صرفه‌جویی دارد
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار