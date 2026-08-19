جوان آنلاین: خر بخش اول از مجموعه «پپ و سیتی، یک دهه ناگفته»، روزنامه دیلی میل به روایت داستان پپ گواردیولا در منچسترسیتی پرداخته است. این گزارش که بر اساس مصاحبه با بیش از ۳۰ منبع نزدیک به باشگاه تهیه شده، تصویری بیپرده از شخصیت پیچیده این مربی کاتالان ارائه میدهد.
خشم ویرانگر در نیوکاسل؛ لحظهای که فصل را نجات داد
شاید یکی از تعیینکنندهترین لحظات دوران گواردیولا در سیتی، شب ژانویه ۲۰۱۹ باشد. پس از شکست ۲ بر یک برابر نیوکاسل، گواردیولا در رختکن تیم را قفل کرد و به مدت ۳۰ دقیقه با عصبانیت به بازیکنان حمله کرد. کارکنان باشگاه که بیرون در منتظر مانده بودند، نگران بودند که فصل از دست رفته است، اما این خشم، تیم را بیدار کرد و سیتی در نیمفصل دوم ۱۴ برد متوالی کسب کرد و با یک امتیاز از لیورپول پیشی گرفت. گواردیولا هنوز این قهرمانی را به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای خود میداند.
شخصیت دوگانه: وسواس و سخاوت
گواردیولا ترکیبی از وسواس بینهایت و سخاوت بیپایان است. او برای کیفیت چمن ورزشگاه، به کارکنان زمین فشار میآورد و حتی به استخدام ۱۱ آنالیزور اصرار کرد. از سوی دیگر، او برای کارکنان باشگاه هدیه میفرستاد؛ از کیک تولد گرفته تا مرخصی برای مشکلات خانوادگی. در دوران کرونا، او شخصا از باشگاه خواست حقوق همه کارکنان را به طور کامل پرداخت کند و حتی یک بار ۱۰ هزار پوند از پاداش قهرمانی خود را به کارکنان اهدا کرد.
رابطه با رسانهها و رقبا
گواردیولا با رسانهها رفتاری متناقض داشت. گاهی با آنها شوخی میکرد و گاهی با نگاهش آنها را میترساند. پپ با بسیاری از مربیان رقیب (مثل تونی پولیس و نیل وارناک) روابط دوستانهای داشت و حتی پس از بازی با آنها تماس میگرفت تا درباره تاکتیکها بحث کند. او به فوتبال سنتی انگلیس و مربیان قدیمی احترام زیادی میگذاشت.
مراقب اصلی: مانل استیارته
یکی از کلیدهای موفقیت گواردیولا، مانل استیارته، دوست صمیمی و مشاور او است. استیارته که قهرمان سابق واترپلو و مدالآور المپیک است، به عنوان «چشمها و گوشهای» گواردیولا عمل میکرد و او را از فشارهای خارجی محافظت میکرد. بسیاری از کارکنان باشگاه از او میترسند. او نقش کلیدی در حفظ تمرکز گواردیولا ایفا میکرد.
عشق به منچستر و خداحافظی
گواردیولا که پس از ۱۰ سال و ۱۹ جام (شامل ۶ قهرمانی لیگ برتر و یک سهگانه تاریخی) از سیتی خداحافظی کرد، عشق عمیقی به شهر منچستر پیدا کرده است. او اکنون در مرکز شهر زندگی میکند و در مراسم خیریه بیمارستان کریستی شرکت میکند.
او که به عنوان یکی از بزرگترین مربیان تاریخ فوتبال شناخته میشود، میراثی فراتر از جامها به جای گذاشته است. او نحوه بازی فوتبال در انگلیس را تغییر داد و فرهنگ باشگاهی را متحول کرد.