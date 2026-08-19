جوان آنلاین: آمریکا در تازهترین مرحله از فشارهای خود بر دادگاه کیفری بینالمللی (ICC)، قاضی ژاپنی توموکو آکانه، رئیس این دادگاه، و «عبدالله سی»، معاون دادستان دادگاه را تحریم کرد. این تحریمها شامل مسدود شدن داراییها و ممنوعیت انجام معاملات مالی آنها از طریق نظام مالی آمریکا میشود.
به گزارش مهر، دلیل اصلی واشنگتن این است که دادگاه را به «سیاسیکاری» و تجاوز به صلاحیت قضایی خود متهم میکند؛ بهویژه در پروندههایی که علیه مقامهای کشورهای غیرعضو اساسنامه رم، از جمله آمریکا و اسرائیل، مطرح شده است.
دادگاه کیفری بینالمللی پیشتر برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، به اتهام ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنگ غزه، حکم بازداشت صادر کرده بود. اسرائیل از تحریمهای آمریکا استقبال کرده و نتانیاهو نیز از واشنگتن تشکر کرده است.
در مقابل، ژاپن این اقدام را «بسیار تأسفبار» دانسته است؛ موضوعی حساس، زیرا آکانه شهروند ژاپن است و ژاپن از مهمترین حامیان مالی و سیاسی دادگاه محسوب میشود. هلند نیز بهعنوان کشور میزبان دادگاه، با این تحریمها مخالفت کرده است.