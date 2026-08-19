رئیس پارلمان عراق خواستار امتیاز ویژه در صادرات نفت از تنگه هرمز شد

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، الحلبوسی امروز میزبان رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بود و دو طرف در جریان این دیدار، راهکارهای تقویت مناسبات دوجانبه را بررسی کردند.
به گزارش ایرنا، در این دیدار، الحلبوسی بر اهمیت تحکیم روابط دوجانبه میان عراق و جمهوری اسلامی ایران و توسعه همکاریهای فیمابین در عرصههای گوناگون تأکید کرد.
وی همچنین بر ضرورت فعالسازی کمیتههای دوستی، تقویت دیپلماسی پارلمانی و گسترش حوزههای همکاری در راستای تأمین منافع دو ملت همسایه تصریح کرد.
الحلبوسی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد که عراق یکی از کشورهایی است که بیشترین تأثیر را از شرایط و تحولات جاری در منطقه متحمل شده است.
الحلبوسی بار دیگر بر این موضوع تأکید کرد که عراق نیازمند برخورداری از ویژگی خاص در صادرات نفت از طریق تنگه هرمز است تا منافع اقتصادیاش صیانت شود.
رئیس پارلمان عراق از قالیباف خواست تا با در نظر گرفتن شرایط ویژه عراق در زمینه صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، منافع اقتصادی این کشور حفظ شود.
از سوی دیگر، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بر اشتیاق کشورمان برای تقویت همکاریهای دوجانبه در تمامی زمینهها، بهویژه در حوزههای تجاری و اقتصادی تأکید کرد.