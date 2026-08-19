کد خبر: 1374903
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تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۷
سیاست » اخبار کلی
قالیباف:

آمریکا عامل بروز ناامنی و اخلال در مسیر عادی تجارت است

1 رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با همتای عراقی خود، آمریکا و جنگ ایجاد شده توسط این رژیم تروریستی را عامل بروز ناامنی در منطقه و اخلال در مسیر عادی تجارت در منطقه دانست.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۵) و در جریان نخستین روز سفر خود به عراق، به همراه هیأت پارلمانی کشورمان با هیبت الحلبوسی رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

قالیباف در این دیدار، ضمن تبریک تشکیل مجلس عراق و کسب ریاست آن از سوی الحلبوسی گفت: از دولت و ملت عراق برای تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب کمال قدردانی را دارم همچنین از میزبانی شایسته ملت و دولت عراق از زائران اربعین حسینی تشکر می‌کنم. دولت، ملت، عشایر و همه موجودیت عراق در میزبانی از زائران حسینی و نیز در تشییع امام شهیدمان که مایه آرامش و دلگرمی ما به شمار می‌رفت، سنگ تمام گذاشتند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات منطقه خاطر نشان کرد: مقصر تمامی مسائل و بحران‌های منطقه آمریکای جنایتکار و دخالت‌های آنهاست. همچنین غده سرطانی اسرائیل که توسط انگلیس در منطقه ما نهاده شد این خسارت‌ها را به بار آورد.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و مقاومت ملت ایران گفت: ملت ایران با مقاومت و وفاداری، با نیرو‌های نظامی و درایت فرماندهی کل قوا هیمنه آمریکا را شکسته و آنها را پشیمان کردند تا جایی که امروز آمریکا که در استیصال به سر می‌برد، هم با خروج از جنگ دچار بی اعتباری می‌شود و هم با ادامه آن ده‌ها مشکل برای خود ایجاد می‌کند.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه این درسی بود که ایران و مقاومت ملت ما به استکبار و کل دنیا داد، اظهار کرد: مقاومت، تنها راه پیروزی است و اگر آماده جنگ نباشیم مذاکره هم ثمره‌ای نخواهد داشت.

وی با اشاره به مناسبات دو کشور نیز گفت: تقویت ارتباطات دو کشور به ویژه در حوزه پارلمانی با اعزام گروه‌های دوستی پارلمانی نقش مهمی در تقویت مناسبات و تسهیل روابط دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اتصال راه آهن شلمچه -بصره لایروبی اروندرود و توسعه روابط اقتصادی از اولویت‌های مهم دو کشور است که پارلمان‌ها می‌توانند در این راستا به دولت‌ها کمک کنند. ضعف ارتباطی دو کشور در حوزه توسعه روابط اقتصادی نمود دارد که به اندازه روابط سیاسی و فرهنگی قوی نیست.

رئیس مجلس عراق: خروج نیرو‌های آمریکایی از عراق، قریب‌الوقوع است

هیبت الحبوسی نیز در این دیدار ضمن خوش‌آمدگویی به هیأت پارلمانی کشورمان، از تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب به عنوان یک نقطه عطف در پیوند عاطفی، معنوی و سیاسی دو کشور یاد کرد و با اشاره به جنگ رمضان گفت: باید ایستادگی تاریخی و اسطوره‌ای ملت ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورتان را ارج نهاد.

وی افزود: مردم عراق، حکومت عراق و همه شخصیت‌های موجود سیاسی، ضد تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران هستند و عراق نیز معتقد است اسرائیل غده سرطانی است و باید از بین برود.

الحلبوسی با یادآوری خروج قریب الوقوع نیرو‌های آمریکایی از عراق بر توسعه روابط دو کشور به ویژه در امور اقتصادی تأکید کرد.

رئیس مجلس عراق همچنین خواستار تسهیل صادرات نفت عراق از تنگه هرمز شد و رئیس مجلس شورای اسلامی، آمریکا و جنگ ایجاد شده توسط این رژیم تروریستی را عامل بروز ناامنی در منطقه و اخلال در مسیر عادی تجارت در منطقه دانست که با رفع ناامنی و مداخلات آمریکا، مشکلات برطرف خواهد شد.

شایان ذکر است، محمدتقی نقدعلی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، مهدی فلاح نایب رئیس و شهین جهانگیری عضو این گروه و همچنین سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رئیس قوه مقننه را در این سفر همراهی می‌کنند.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، عراق ، آمریکا
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