بیش از ۱۰۰ کشته بر اثر ریزش معدن طلا در کامرون

جوان آنلاین: تارنمای کامرون آنلاین گزارش داد که ریزش ویرانگر معدن طلا در نزدیکی مرز کامرون و جمهوری آفریقای مرکزی، بار دیگر توجه‌ها را به خطرات مرگباری که معدنچیان در سراسر آفریقای مرکزی با آن مواجه هستند، جلب کرده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، فاجعه حدود بعدازظهر روز سه‌شنبه به وقت محلی در روستای زامبویه در شرق کامرون رخ داد.

برخی از منابع تعداد کشته‌شدگان این حادثه را ۱۰۷ نفر اعلام کردند.

لوران نگون-بابا، بازرس کل جمهوری آفریقای مرکزی، گفت که مقامات در حال حاضر برای تعیین تعداد رسمی قربانیان با مشکل مواجه هستند و عملیات نجات در محل ادامه دارد.

به گفته یکی از معدنچیان، ممکن است کارگران هنوز زیر آوار محبوس باشند. علت حادثه هنوز مشخص نشده است.