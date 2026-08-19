پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان تأمین اجتماعی از ظهر فردا

جوان آنلاین: اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای از پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان از ظهر روز پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه خبر داد.

به گزارش تسنیم، بر اساس این اطلاعیه، پرداخت حقوق مربوط به مرداد ماه بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر گرامی سازمان، از ظهر روز پنج‌شنبه ۲۹ مرداد ماه آغاز و به تدریج طی سه روز به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

در خصوص زمان پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه نیز پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز، متعاقباً اطلاع‌رسانی رسمی از طریق روابط عمومی سازمان انجام خواهد شد.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

خاطرنشان می‌شود فیش حقوقی مرداد، از اول شهریورماه و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است.

در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیش‌های صادره، بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی می‌توانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.