جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری یونهاپ، کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی و معاون دبیرکل کمیته مرکزی حزب حاکم این کشور امروز چهارشنبه در سخنانی در خصوص ادعای جدید ترامپ پیرامون برقراری ارتباط با پیونگ یانگ ابراز بی اطلاعی کرد.
به گزارش مهر، خواهر رهبر کره شمالی در این باره اعلام کرد که ادعای دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا مبنی بر برقراری ارتباط با کیم جونگ-اون رهبر کره شمالی، «موضوعی است که ما کاملاً از آن بیاطلاع هستیم.»
کیم یو جونگ در ادامه در خصوص دستور رئیسجمهور ترامپ برای کاهش مقیاس رزمایشهای نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا نیز تأکید کرد: حتی اگر مدت زمان این رزمایشها کاهش یابد، ماهیت تهاجمی آنها تغییری نخواهد کرد.
این در حالیست که رادیو کره جنوبی پیشتر اعلام کرد که قرار بود رزمایش میان آمریکا و این کشور طی ۲ مرحله در تاریخهای ۱۷ و ۲۱ اوت و همچنین ۲۳ و ۲۷ اوت برگزار شود.
بر اساس این گزارش، رزمایش مذکور سناریوی حمله کره شمالی به کره جنوبی و حمله متقابل کره جنوبی را بازسازی میکرد.
گفتنی است که رئیس جمهور کره جنوبی پس از دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای کاهش رزمایشهای مشترک، تلاش خود را برای بازیابی کنترل مستقل ارتش این کشور از آمریکا در صورت جنگ تجدید کرده و خواستار پیشرفت سریعتر در دستیابی به زیردریاییهای هستهای شده است.
پیشتر ترامپ به پنتاگون دستور داد تا رزمایشهای مشترک نظامی این هفته با کره جنوبی را به طور قابل توجهی کاهش دهد و گفت که رابطه بسیار خوبی با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دارد.