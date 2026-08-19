معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه تایلند در گفت‌و‌گو با تی‌وی بریکس، بر نقش بریکس در تجارت و سرمایه‌گذاری، همگرایی اقتصادی آسه‌آن و توسعه کریدور‌های ارتباطی تأکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از تی‌وی بریکس، «سیهاساک فوانگ کتکیو» معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه تایلند در گفت‌وگویی اختصاصی درباره همکاری این کشور با بریکس، همگرایی اقتصادی آسه‌آن، تجارت و سرمایه‌گذاری، توسعه ارتباطات منطقه‌ای و پروژه بزرگراه سه‌جانبه هند، میانمار و تایلند گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش مهر، تایلند در سال ۲۰۲۵ به عنوان کشور شریک به بریکس پیوست و انتظار دارد در سال ۲۰۲۶ به عضویت این گروه درآید. فوانگ کتکیو درباره اهمیت همکاری با بریکس برای تایلند گفت این گروه بستری برای ایجاد روابط جدید و تقویت همکاری با کشور‌های عضو و شریک در حوزه‌هایی از جمله علم و فناوری است.

وی افزود: بریکس از این جهت نیز اهمیت دارد که صدای جنوب جهانی را نمایندگی می‌کند و کشور‌های این منطقه باید در شرایط کنونی، به‌ویژه در شکل‌دهی به نظم جهانی، صدای خود را به گوش دیگران برسانند.

وزیر امور خارجه تایلند با اشاره به اهمیت حفظ نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد گفت این نظم برای بسیاری از کشور‌های در حال توسعه حیاتی است، اما باید با تغییراتی که از زمان شکل‌گیری قواعد پس از جنگ جهانی دوم در نظام بین‌الملل رخ داده است، سازگار شود.

به گفته وی، پس از جنگ جهانی دوم، نظم بین‌المللی تا حد زیادی تحت تأثیر کشور‌های غربی قرار داشت، اما شرایط تغییر کرده و ظهور جنوب جهانی و شکل‌گیری جهانی چندقطبی به واقعیتی جدید تبدیل شده است.

فوانگ کتکیو تأکید کرد تایلند به‌رغم آنکه هنوز عضو بریکس نیست، در بسیاری از فعالیت‌ها و حوزه‌های همکاری این گروه مشارکت کامل دارد و این امر فرصت تعامل با شرکای جدید و توسعه همکاری در زمینه‌هایی مانند تجارت، سرمایه‌گذاری و ارتباطات میان مردم را فراهم کرده است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری نشست سران بریکس در دهلی‌نو در روز‌های ۱۲ و ۱۳ سپتامبر گفت نخست‌وزیر تایلند در این نشست حضور خواهد داشت و امیدوار است با دیگر رهبران شرکت‌کننده دیدار کند.

نقش تایلند در آسه‌آن

معاون نخست‌وزیر تایلند درباره ریاست آتی این کشور بر آسه‌آن در سال ۲۰۲۸ گفت آسه‌آن همواره یکی از ارکان صلح و ثبات در جنوب شرق آسیا و منطقه گسترده‌تر آسیا-اقیانوسیه بوده است.

وی افزود اولویت کشور‌های آسه‌آن در شرایط کنونی، تقویت همکاری و همگرایی اقتصادی است و این روند می‌تواند فرصت‌های بیشتری را برای شرکای این منطقه در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

فوانگ کتکیو آسه‌آن را دومین سازمان منطقه‌ای موفق جهان توصیف کرد و گفت اقتصاد این منطقه با سرعت بالایی در حال رشد است و ظرفیت زیادی برای گسترش فرصت‌های اقتصادی از طریق همگرایی بیشتر وجود دارد.

وی در عین حال حفظ نقش محوری آسه‌آن و صلح و ثبات منطقه را از اهمیت اساسی برخوردار دانست و گفت این هدف از طریق ساختار‌های تحت رهبری آسه‌آن دنبال می‌شود.

وزیر امور خارجه تایلند به مجمع منطقه‌ای آسه‌آن، نشست وزیران دفاع آسه‌آن به علاوه و اجلاس شرق آسیا به عنوان بخش‌هایی از این ساختار اشاره کرد که بستر‌هایی برای گفت‌و‌گو درباره مسائل امنیتی، همکاری دفاعی و موضوعات راهبردی فراهم می‌کنند.

بریکس و جریان سرمایه‌گذاری

فوانگ کتکیو درباره نقش بریکس در جذب سرمایه خارجی و کمک به رشد اقتصادی تایلند و منطقه گفت بریکس شامل ۱۱ عضو و ۱۰ کشور شریک است و این مجموعه ۲۱ کشوری ظرفیت زیادی برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری دارد.

وی اظهار کرد: «مطمئنم بریکس می‌تواند نقش بسیار مهمی در حفظ جریان آزاد تجارت و سرمایه‌گذاری ایفا کند».

به گفته وی، بریکس می‌تواند بستری برای تعامل کشور‌ها و بررسی فرصت‌های اقتصادی باشد. او همچنین بر اهمیت نقش بخش خصوصی تأکید کرد و گفت اگرچه دولت‌ها در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های اقتصادی نقش مهمی دارند، در نهایت بخش خصوصی باید نیروی محرک اصلی باشد.

بزرگراه سه‌جانبه هند، میانمار و تایلند

وزیر امور خارجه تایلند همچنین با اشاره به پروژه بزرگراه سه‌جانبه هند، میانمار و تایلند گفت ارتباطات حمل‌ونقلی، جاده‌ای و ریلی در قلب تجارت و سرمایه‌گذاری قرار دارد و برای توسعه روابط اقتصادی ضروری است.

به گفته وی، پروژه بزرگراه سه‌جانبه میان تایلند، میانمار و هند نزدیک به دو دهه است که مورد بحث قرار دارد، اما شرایط داخلی میانمار مانع تکمیل آن شده است.

فوانگ کتکیو ابراز امیدواری کرد شرایط در میانمار بهبود یابد و روند صلح و گفت‌و‌گو با مخالفان ادامه پیدا کند تا این پروژه هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

وی تکمیل این بزرگراه را اقدامی مهم برای تجارت، سرمایه‌گذاری و ارتباطات میان مردم دانست و گفت این پروژه می‌تواند جنوب شرق آسیا را به جنوب آسیا، به‌ویژه هند، متصل کند.

معاون نخست‌وزیر تایلند افزود هند در حال تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی مهم در منطقه است و تکمیل این بزرگراه می‌تواند علاوه بر افزایش تجارت میان تایلند، میانمار و هند، به توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری میان جنوب شرق آسیا، هند و جنوب آسیا نیز کمک کند.