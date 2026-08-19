دعوت فیدان از پاکستان برای شرکت در نشست چهارجانبه

وزارت امور خارجه پاکستان از گفت‌وگوی تلفنی محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه این کشور با هاکان فیدان، همتای پاکستانی خود درباره تحولات منطقه‌ای خبر داد که در آن اسحاق دار با دعوت فیدان برای شرکت در نشست چهارجانبه وزرای خارجه عربستان، ترکیه، مصر و پاکستان شرکت کند.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه پاکستان در پیامی در صفحه کاربری خود در ایکس از گفت‌وگوی تلفنی محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه درباره تحولات منطقه‌ای و تلاش‌ها برای پیشبرد صلح و ثبات منطقه‌ای خبر داد.

به گزارش ایسنا، در سایه امضای توافقنامه دفاع مشترک مکه که توافقی دفاعی میان پاکستان و عربستان بود و اخیرا در ماه اوت آنکارا نیز به آن پیوست، فیدان از اسحاق دار دعوت کرد که در نشست چهارجانبه وزرای امور خارجه پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر که بعدا در ماه میلادی جاری در استانبول برگزار خواهد شد، شرکت کند.

اسحاق دار این دعوت را پذیرفت و مشارکت در این نشست را تایید کرد.

در همین راستا، در عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر اخیرا اعلام کرد که قاهره در حال بررسی پیشنهاد همکاری دفاعی با ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی در چارچوب توافق مکه است.

فیدان پیشتر توافق مکه را توافقی مهم و تاریخی برای منطقه توصیف کرده و گفته بود هدف آن افزایش امنیت، حفظ ثبات منطقه و فراهم کردن زمینه برای حل مسائل منطقه‌ای توسط کشور‌های منطقه است.