دعوت فیدان از پاکستان برای شرکت در نشست چهارجانبه

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه پاکستان در پیامی در صفحه کاربری خود در ایکس از گفتوگوی تلفنی محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه درباره تحولات منطقهای و تلاشها برای پیشبرد صلح و ثبات منطقهای خبر داد.
به گزارش ایسنا، در سایه امضای توافقنامه دفاع مشترک مکه که توافقی دفاعی میان پاکستان و عربستان بود و اخیرا در ماه اوت آنکارا نیز به آن پیوست، فیدان از اسحاق دار دعوت کرد که در نشست چهارجانبه وزرای امور خارجه پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر که بعدا در ماه میلادی جاری در استانبول برگزار خواهد شد، شرکت کند.
اسحاق دار این دعوت را پذیرفت و مشارکت در این نشست را تایید کرد.
در همین راستا، در عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر اخیرا اعلام کرد که قاهره در حال بررسی پیشنهاد همکاری دفاعی با ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی در چارچوب توافق مکه است.
فیدان پیشتر توافق مکه را توافقی مهم و تاریخی برای منطقه توصیف کرده و گفته بود هدف آن افزایش امنیت، حفظ ثبات منطقه و فراهم کردن زمینه برای حل مسائل منطقهای توسط کشورهای منطقه است.