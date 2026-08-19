تکرار حملات رژیم صهیونیستی به فرودگاه‌های نظامی و پایگاه‌های هوایی موجود در سوریه را باید در چارچوبی فراتر از وارد آوردن خسارات مالی به این زیرساخت‌ها و در چارچوب تلاش‌های این رژیم برای ممانعت از استقرار نیرو یا فعالیت نظامی تفسیر کرد.

جوان آنلاین: باند فرودگاه نظامی «ابو الظهور» واقع در حومه شرقی ادلب هدف ۸ حمله هوایی قرار گرفت و این باعث شد پایگاه‌های هوایی سوریه و اهمیت استراتژیک آنها دوباره در کانون توجه‌ها قرار بگیرند.

به گزارش ایسنا، به گزارش تلویزیون العربی، در نتیجه این حملات که بامداد سه‌شنبه انجام شد، خسارات مادی به زیرساخت‌های این فرودگاه وارد آمد.

البته به نظر نمی‌رسد این حمله یک اقدام منفردانه بوده باشد بلکه در واقع بخشی از مجموعه‌ای از حملات اخیر رژیم صهیونیستی علیه فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی در سوریه بوده است.

همچنین تکرار این عملیات‌ها نشان می‌دهد که اهداف آنها احتمالا فراتر از وارد کردن خسارات مستقیم به این زیرساخت‌ها بوده است که از جمله آنها می‌توان به ارسال پیام‌های بازدارنده و جلوگیری از هرگونه استقرار یا آغاز فعالیت نظامی اشاره کرد که رژیم صهیونیستی آن را "تهدیدی علیه منافع امنیتی خود" می‌داند.

فرودگاه‌های نظامی سوریه که توسط رژیم صهیونیستی بمباران شده‌اند:

۱. فرودگاه نظامی ابوالظهور

فرودگاه نظامی ابو الظهور که در حومه ادلب قرار دارد، دارای یک باند و حدود ۲۰ آشیانه هواپیما است. موقعیت مکانی این فرودگاه به آن اهمیت جغرافیایی استراتژیکی بخشیده چراکه در نزدیکی مثلث ادلب-حلب-حماه قرار داشته و به صحرای سوریه راه دارد و فاصله آن با مرز‌های ترکیه حدود ۷۰ کیلومتر است.

به دلیل موقعیت مکانی ابو الظهور از این فرودگاه تا سال ۲۰۱۳ به عنوان پایگاه نیروی هوایی سوریه استفاده می‌شد، این فرودگاه در طول جنگ سوریه خسارات زیادی دید و در سال ۲۰۱۵ توسط گروه‌های مخالف تصرف شد سپس نیرو‌های وابسته به دمشق در سال ۲۰۱۹ آن را بازپس گرفتند. با این حال، این فرودگاه از آن زمان به دلیل خسارات گسترده‌ای که به زیرساخت‌ها و باند آن وارد آمد، به طور کامل عملیاتی نشده بود.

۲. پایگاه هوایی تی۴.. یکی از مهمترین پایگاه‌های سوریه

ابو الظهور تنها فرودگاه نظامی نبود که در سوریه هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفت، این رژیم پیش از این نیز زیرساخت‌های هوایی و نظامی سوریه را در زمینه‌های مرتبط با تحولات و فعالیت‌های نظامی منطقه‌ای هدف قرار داده بود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به پایگاه هوایی تی۴ اشاره کرد است که در حومه شرقی حمص در حدفاصل حمص و تدمر واقع شده است.

این پایگاه یکی از بزرگترین و مهمترین پایگاه‌های هوایی در سوریه است که سال‌ها مورد استفاده نیرو‌های سوری، روسی و ایرانی بوده است.

تی۴ یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی سوریه محسوب شده و نقش مهمی در عملیات نیروی هوایی سوریه در طول سال‌های جنگ داشته است، همچنین استفاده از آن با حضور روسیه و ایران مرتبط بوده و اهمیت آن به موقعیتش در صحرای سوریه و نزدیکی به میدان‌ها و مناطق گازی و اینکه مرکز و شرق سوریه را به هم متصل می‌کند، مربوط است.

این پایگاه نیز هدف چندین حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته که از جمله آن می‌توان به حمله‌ای در بهار ۲۰۱۵ اشاره کرد.

۳. فرودگاه حماه.. پایگاهی محوری در مرکز سوریه

از جمله فرودگاه‌هایی که توسط رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت، فرودگاه نظامی حماه واقع در غرب این شهر بود که یکی از برجسته‌ترین فرودگاه‌های جنگی وابسته به نیروی هوایی سابق سوریه بود.

این فرودگاه به دلیل اینکه تقریبا در مرکز سوریه قرار گرفته، اهمیت قابل توجهی داشته و برای انجام عملیات هوایی در مرکز و شمال سوریه مناسب است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۶ تقریبا ۳۸ درصد از پرواز‌های جنگی از این فرودگاه انجام شده است چراکه به دلیل به موقعیتش در مرکز سوریه، برای عملیات در مناطق مرکزی و شمالی این کشور متناسب است.

۴. فرودگاه نظامی تدمر

فرودگاه نظامی تدمر واقع در حومه شرقی حمص در نزدیکی این شهر، در بهار ۲۰۲۵ به فهرست اهداف رژیم صهیونیستی اضافه شد.

اهمیت این فرودگاه از موقعیت مکانی آن در قلب صحرای سوریه که در مناطق وسیعی از مرکز و شرق سوریه امتداد دارد، سرچشمه می‌گیرد، همچنین با این موقعیت، فرودگاه تدمر بر مناطق استراتژیکی مشرف بوده و در نزدیکی میادین و سایت‌های غنی از منابع به ویژه مناطق دارای منابع گاز و فسفات واقع است.

۵. فرودگاه نظامی المزه

از جمله مهمترین تاسیسات هوایی سوریه که توسط رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته، فرودگاه نظامی المزه واقع در جنوب غربی دمشق است.

این فرودگاه به دلیل نزدیکی به پایتخت و مراکز حساس نظامی و امنیتی و همچنین نزدیکی‌اش به کاخ ریاست جمهوری، از اهمیت استراتژیکی برخوردار است.

این فرودگاه علاوه بر آشیانه‌های هواپیما و پناهگاه‌های مستحکم، تاسیسات نظامی و سیستم‌های پدافند هوایی، دارای باندی به طول تقریبی ۳ کیلومتر است.

با توجه به این ویژگی‌ها، فرودگاه المزه یک مکان حیاتی و مهم در سیستم دفاعی و حفاظت نظامی پایتخت سوریه محسوب می‌شود.

۶. فرودگاه الشعیرات.. پایگاه جنگنده‌ها

فرودگاه نظامی الشعیرات که تقریبا در ۳۱ کیلومتری جنوب شرقی حمص واقع شده است، به عنوان یکی از مهمترین پایگاه‌های هوایی در مرکز سوریه قابل توجه است.

این پایگاه هوایی شامل ۲ باند فرودگاه و حدود ۴۰ آشیانه هواپیما است. در سال‌های اخیر، این پایگاه به عنوان پایگاه اصلی تعدادی از جنگنده‌ها از جمله جنگنده‌های سوخو و میگ، مورد استفاده قرار گرفته و همچنین مجهز به سیستم‌های راداری و دفاع هوایی است.

فرودگاه‌های دیگری که ممکن است مورد توجه رژیم صهیونیستی قرار بگیرند

علاوه بر فرودگاه‌ها و پایگاه‌هایی که قبلا هدف حمله یا حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند، تاسیسات هوایی سوریه نیز وجود دارند که از اهمیت استراتژیک برخوردار هستند و ممکن است مورد توجه رژیم صهیونیستی قرار بگیرند.

از جمله مهمترین این پایگاه‌ها می‌توان به پایگاه هوایی «منغ» واقع در شمال حلب اشاره کرد که به دلیل قرار گرفتن در حومه شمالی حلب و نزدیکی به مناطقی، چون «اعزاز»، «تل رفعت» و «عفرین» و همچنین نزدیکی به مرز‌های ترکیه اهمیت دارد.

همچنین پایگاه هوایی «قامشلی» در استان حسکه و پایگاه هوایی «حمیمیم» در سواحل سوریه هر ۲ از مهمترین تاسیسات نظامی هوایی استراتژیک در سوریه محسوب می‌شوند، در این موضوع قابل توجه هستند.