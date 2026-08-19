جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: اقتصاد در روسیه به طور کلی روند مثبتی دارد. تولید ناخالص داخلی روسیه در ۳ ماهه دوم سال جاری ۱.۳ درصد و مجموعا در نیمه اول سال ۰.۶ درصد رشد داشته است. به کابینه دستور دادم تا ثبات و توازن نظام مالی و بودجه عمومی روسیه را تضمین کنند. کسری بودجه تلفیقی روسیه به ۱۶۰ میلیارد روبل می‌رسد. مسکو بودجه‌های کلانی را به پروژه‌های ملی اختصاص می‌دهد و تکمیل به موقع آن‌ها حیاتی است. فناوری‌های هوش مصنوعی و اتوماسیون برای رفع کمبود نیروی کار در بخش‌های گوناگون اقتصاد روسیه حیاتی هستند. مرحله نخست سرمایه‌گذاری در روسیه به اجرای پروژه‌های بزرگ متعددی انجامیده است؛ اکنون وظیفه ما آغاز یک چرخه جدید سرمایه‌گذاری است. مسکو نمونه‌ای بارز از تلفیق فناوری‌های دیجیتال با حوزه اجتماعی روسیه به شمار می‌رود. به تیم سیاست‌گذاری اجتماعی دولت روسیه ابلاغ شده است که در تدوین راهبرد توسعه چارچوب‌های دیجیتال ملی کشور مشارکت کنند. عوامل گوناگونی از جمله فشار‌های خارجی و حملات تروریستی بر سرعت رشد اقتصادی روسیه تأثیر می‌گذارند. برنامه توسعه اقتصادی روسیه باید به‌صورت منسجم و با ثبات اجرا شود.

رئیس جمهور روسیه در این باره اضافه کرد: زیرساخت‌های تجاری روسیه علیرغم حملات تروریستی به طور مؤثر و مقاوم عمل می‌کنند. حملات تروریستی به زیرساخت‌های روسیه هرگز هیچ پیامد بحرانی نداشته و نمی‌تواند داشته باشد، اما آسیب‌هایی وارد می‌شود. تأسیسات لجستیکی و انبار‌هایی که بر اثر این حملات آسیب دیده‌اند، نیازمند بازسازی و احیا هستند؛ امری که شامل بهره‌گیری از کمک‌های دولتی نیز می‌شود.

ولادیمیر پوتین سپس افزود: وظیفه اصلی ما حل و فصل تمامی مسائل مربوط به عملیات ویژه نظامی است.