نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان می‌دهد که اکثر آمریکایی‌ها معتقدند دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و خانواده‌اش از زمان بازگشت به قدرت، به طور نامناسبی سود‌های مالی کسب کردند و تصمیمات سیاسی او تحت تاثیر معاملات تجاری خصوصی‌اش قرار دارد.

جوان آنلاین: این قسمت از نظرسنجی که امروز چهارشنبه منتشر شد، حاکی از آن است که نیمی از جمهوری‌خواهان طرفدار ترامپ معتقدند که او اجازه می‌دهد ملاحظات مربوط به منافع تجاری بر تصمیماتش تاثیر بگذارد.

به گزارش ایرنا، به نوشته رویترز، ترامپ در یک خانواده املاک و مستغلات نیویورکی متولد شد و قبل از نامزدی برای ریاست جمهوری، نام خود را به یک برند شناخته شده تبدیل کرد. او سال گذشته بیش از ۱.۴ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های ارز‌های دیجیتال خانواده‌اش، درآمد کسب کرد.

حدود ۶۳ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که برای ترامپ و خانواده‌اش نامناسب است که از این طریق سود ببرند. حدود سه نفر از هر ۱۰ پاسخ‌دهنده جمهوری‌خواه این معاملات را نامناسب خواندند.

رویترز خاطر نشان کرد که دموکرات‌ها به طور مرتب فساد در دولت ترامپ را پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر (آبان ماه) که کنترل کنگره را برای دو سال آینده تعیین می‌کند، برجسته می‌سازند. از طرف دیگر دولت ترامپ وعده داده است که فساد ادعایی در ایالت‌های تحت کنترل دموکرات‌ها را بررسی کند.

ترامپ مدعی است که از زمان بازگشت به قدرت، هیچ نقش روزمره‌ای در تجارت خانواده‌اش نداشته و سرمایه‌گذاری‌هایش به طور مستقل مدیریت می‌شوند. او در دوره دوم خود، پس از جلب توجه به پول نقد کریپتو در جریان مبارزات انتخاباتی، سیاست‌های سازگار با کریپتو را دنبال کرده است.

کاخ سفید هرگونه ادعای نامناسب بودن را رد و ادعا کرد که سرمایه‌گذاری‌های ترامپ توسط موسسات مالی مستقل مدیریت می‌شود.

حدود ۶۹ درصد از آمریکایی‌ها باور دارند که منافع تجاری خصوصی ترامپ بر تصمیمات ریاست جمهوری او تأثیر می‌گذارد.

آمریکایی‌ها در مورد اینکه آیا فساد در دولت ترامپ بدتر از سایر روسای جمهور اخیر است، اختلاف نظر دارند. دموکرات‌ها عمدتا فکر می‌کنند که اختلاس بیشتری وجود دارد، در حالی که جمهوری‌خواهان تقریبا در میانه این دو گروه قرار دارند. ۵۶ درصد معتقدند که فساد حداقل کمی بهتر شده و بقیه فکر می‌کنند که ثابت یا بدتر است.

بر اساس این گزارش، دیدگاه مردم در مورد ثروت‌اندوزی شخصی ترامپ می‌تواند بر حزب او در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر تاثیر بگذارد. آمریکایی‌ها می‌گویند فساد در تمام سطوح دولت شایع است. وقتی از پاسخ‌دهندگان نظرسنجی پرسیده شد که کدام حزب فاسدتر است، ۴۱ درصد به حزب دموکرات و ۴۹ درصد به حزب جمهوری‌خواه اشاره کردند.