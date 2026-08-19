ادعای ترور فرماندهان مقاومت «دروغ» است

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ادعا‌های ارتش اشغالگر مبنی بر هدف قرار دادن فرماندهان مقاومت هیچ‌پایه و اساسی ندارد و اینها ادعا‌های دروغینی است که برای توجیه تجاوزگری خود و سرپوش گذاشتن بر هدف قرار دادن عمدی پلیس و شهروندان غیرنظامی در نوار غزه مطرح می‌کند.

به گزارش تسنیم، جنبش حماس افزود: جنایت هولناکی که ارتش اشغالگر جنایتکار ظهر امروز با هدف قرار دادن مقر پلیس در شهر غزه مرتکب شد و به شهادت ۹ تن که بیشترشان از افسران و نیرو‌های پلیس بودند و زخمی شدن شماری از شهروندان انجامید، جنایت جنگی جدیدی از سوی صهیونیست‌ها به شمار می‌رود و نشان‌دهنده اصرار دولت جنایتکار جنگی نتانیاهو برای فرار از تعهدات خود و مخالفت عملی آن با ادامه اجرای توافق آتش‌بس و تکمیل مراحل آن است.

این بیانیهٔ حماس در حالی منتشر می‌شود که ارتش رژیم صهیونیستی، امروز مقر پلیس شهرداری‌های شهر غزه را بمباران کرد که به شهادت ۹ تن از نیرو‌های پلیس و زخمی شدن شماری دیگر انجامید.

حمله به مراکز خدمات عمومی و نیرو‌های مدنی در نوار غزه در حالی صورت می‌گیرد که نهاد‌های بین‌المللی بار‌ها رژیم صهیونیستی را به نقض قوانین بشردوستانه و هدف‌گیری عمدی غیرنظامیان متهم کرده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی امروز مدعی ترور یکی از فرماندهان شاخه نظامی حماس در منطقه النصیرات در مرکز نوار غزه شد.

بر اساس این ادعا، این فرمانده و افراد هدف‌گرفته‌شده در محله‌های الدرج و التفاح، در حال برنامه‌ریزی برای انجام حملات علیه نظامیان این رژیم بودند.

حماس: اشغالگران مرتکب کشتار شدند

«حازم قاسم»، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای به تشدید حملات رژیم صهیونیستی در غزه و عملکرد شورای صلح واکنش نشان داد.

قاسم اظهار داشت: «اشغالگران با بمباران یکی از مراکز غیرنظامی در غزه، مرتکب کشتار وحشیانه جدیدی شده‌اند؛ این یک تشدید خطرناک و بی‌اعتنایی کامل به تمامی درخواست‌های آتش‌بس است».

وی افزود: «شورای صلح به دلیل عدم ایفای مسئولیت خود در اعمال فشار بر اشغالگر و وادار کردن آن به رعایت توافقات حاصل‌شده، مسئول این تشدید تنش است. لذا، شورای صلح در برابر یک آزمون واقعی قرار دارد تا توانایی و جدیت خود را در مدیریت میانجی‌گری و مذاکرات به اثبات برساند».

قاسم تاکید کرد که اظهارات مقامات شورای صلح که با توافقات حاصل‌شده در تناقض است، به اشغالگران پوشش می‌دهد تا تجاوزات خود را علیه مردم ما در غزه تشدید کنند.