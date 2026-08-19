اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه حکومت موقت سوریه برای انجام سفر دو روزه رسمی به پاکستان می‌رود؛ این نخستین بازدید یک مقام رسمی از دمشق به اسلام‌آباد از زمان سقوط حکومت بشار اسد محسوب می‌شود.

جوان آنلاین: بنا بر اعلام امروز وزارت امور خارجه پاکستان، الشیبانی امشب وارد اسلام‌آباد می‌شود.

به گزارش ایرنا، در بیانیه طرف پاکستانی آمده است: بنا بر دعوت سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان یک هیات عالی رتبه از سوریه به ریاست اسعد الشیبانی وزیر خارجه این کشور روز‌های ۱۹ و ۲۰ اوت (چهارشنبه و پنجشنبه) سفر رسمی به اسلام‌آباد انجام می‌دهد.

در طول این سفر، دو طرف مذاکرات مفصلی را در مورد طیف گسترده از روابط دوجانبه، بررسی راه‌های تقویت بیشتر همکاری‌های دوجانبه و تبادل نظر در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی انجام خواهند داد.

پاکستان اعلام کرد: این سفر گامی مهم در جهت تقویت بیشتر روابط دوجانبه با جمهوری عربی سوریه و پیشبرد همکاری بین دو کشور است.

پیشتر وزارت امور خارجه پاکستان با محکومیت تازه‌ترین حملات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه اعلام کرد که اقدامات نیرو‌های اشغالگر اسرائیل نقض آشکار قوانین بین المللی و علیه صلح در منطقه است.