کد خبر: 1374875
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تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

هدف قرارگرفتن ۸ نفتکش سعودی از آغاز تحریم دریایی/ هشدار «سریع» به ریاض

1 سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که از زمان اعلام تحریم دریایی علیه دشمن سعودی در ۲۰ ژوئیه تا امروز، نیرو‌های مسلح یمن هشت نفتکش را هدف قرار داده‌اند.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن به تشریح دستاورد‌های نیرو‌های مسلح یمن از بیستم جولای تا ۱۹ آگوست جاری پرداخت و گفت: نیرو‌های مسلح یمن چنان قدرتمند شده‌اند که اکنون معادلات را تحمیل می‌کنند و به یاری خدا، سه اصل کلیدی را برقرار کرده‌اند.

اصل اول، محاصره در برابر محاصره است، که به موجب آن ما دشمن را محاصره‌ای محکم و قوی کرده‌ایم و مانع از عبور حتی یک کشتی از آنها شده‌ایم.

اصل دوم، حمله به مراکز تجمع نیرو‌های سعودی در هر کجا که باشند.

اصل سوم، حفاظت از حاکمیت یمن و مقابله با هرگونه تجاوز دشمن است.

وی افزود: در راستای اجرای معادله محاصره در برابر محاصره، و از زمان اعلام تحریم دریایی علیه دشمن سعودی در ۲۰ ژوئیه تا امروز، ۱۹ اوت، نیرو‌های مسلح یمن هشت نفتکش سعودی را هدف قرار داده‌اند؛ پنج نفتکش در دریای سرخ و سه نفتکش در خلیج عدن و دریای عرب.

وی افزود: علاوه بر این، از عبور ۴۸ نفتکش سعودی جلوگیری و آنها مجبور به بازگشت شدند، از جمله ۳۴ نفتکش که از عبور از دریای عرب و اقیانوس هند و ۱۴ نفتکش که از عبور از دریای سرخ منع شدند.

یحیی سریع تاکید کرد: در پاسخ به تجاوز عربستان سعودی به فرودگاه صنعا و بندر حدیده، و برای تقویت اصل حفاظت از حاکمیت یمن در برابر نقض حریم هوایی کشورمان، به ویژه در استان‌های صعده و حجه، نیرو‌های مسلح یمن ۹ عملیات نظامی را با هدف قرار دادن ینبع، نجران، جیزان، اب‌ها و خطوط تأمین نفت در استان شرقی انجام دادند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن بیان کرد: برای تثبیت بیشتر اصل هدف قرار دادن مراکز تجمع نیرو‌های سعودی در هر کجا که باشند، نیرو‌های مسلح چهارده عملیات نظامی را با هدف قرار دادن مراکز تجمع نیرو‌های دشمن سعودی در الرویک، العبر، الودیعه، مأرب و المخا و همچنین کشتی‌ها و قایق‌هایی که تجهیزات و نیرو‌های کمکی متعلق به دشمن سعودی را حمل می‌کردند، انجام دادند.

یحیی سریع تاکید کرد: این عملیات‌ها منجر به موارد زیر شد.

صد‌ها نفر از مراکز تجمع نیرو‌های دشمن سعودی، از جمله فرماندهان و افسران سعودی، کشته یا زخمی شدند.

تعداد زیادی از انبار‌ها و تجهیزات نیرو‌های دشمن سعودی به آتش کشیده و منهدم شد.

دو کشتی نظامی که سلاح‌ها و نیرو‌های کمکی سعودی را حمل می‌کردند، در المخا غرق و به آتش کشیده شدند. بیش از ده کشتی جنگی متعلق به ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که به دستور عربستان سعودی در دریای سرخ به دزدی دریایی، راهزنی و غارت مشغول بودند، به آتش کشیده و غرق شدند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن بیان کرد: ما به رژیم سعودی نسبت به هرگونه تشدید تنش هشدار می‌دهیم. هرگونه تشدید همه‌جانبه با پاسخی همه‌جانبه مواجه خواهد شد. رژیم سعودی چاره‌ای جز لغو محاصره، اجرای توافقات حاصله، پایان دادن به تجاوز، پرداخت حقوق، اجازه خروج اشغالگران و بازگرداندن ثروت مردم یمن به همه یمنی‌ها ندارد.

یحیی سریع در پایان تاکید کرد: ما به هموطنان خود که گمراه شده‌اند توصیه می‌کنیم که بازگردند و اردوگاه‌های دشمن را ترک کنند، زیرا آنها یمنی هستند و ما نمی‌خواهیم آنها را هدف قرار دهیم یا قربانی کنیم.

برچسب ها: یحیی سریع ، یمن ، عربستان سعودی
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