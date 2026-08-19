جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۳ هزار و ۴۰۷ نفر شهید و ۱۷۴ هزار و ۳۳۵ نفر مجروح شدند.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز چهارشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکرهای ۷ شهید و ۲۳ مجروح وارد بیمارستان های این باریکه شد.

براساس بیانیه وزارت بهداشت فلسطین، از زمان برقراری آتش بس در غزه از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، ۱۲۷۳ نفر شهید و ۴۲۲۳ نفر مجروح شدند.

همچنین پیکر ۸۱۳ نفر از زیر آوار بیرون کشیده شد.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۳ هزار و ۴۰۷ نفر شهید و ۱۷۴ هزار و ۳۳۵ نفر مجروح شدند.

رژیم صهیونیستی با وجود آتش بس همچنان به حملات خود به مناطق مختلف غزه ادامه می‌دهد.