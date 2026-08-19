جوان آنلاین: روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی به ناتوانی دولت آمریکا در پاسخ نظامی به کنترل ایران بر تنگه هرمز پرداخته و نوشته این وضعیت هم توان آمریکا برای تحمیل اراده خود بر هرمز را زیر سؤال برده و هم متحدان عرب واشنگتن را نسبت به راهبرد آمریکا سردرگم کرده است.

برخی از محورهای این گزارش به شرح زیر است:



۱- عقب‌نشینی نظامی ترامپ

دونالد ترامپ پیش‌تر تهدید کرده بود در واکنش به حمله به هر کشتی، یک پل یا نیروگاه در ایران را هدف قرار خواهد داد اما تا کنون این تهدید را عملی نکرده است.

۲- تهران عملاً مسیر هرمز را تعیین می‌کند

اکثر کشتی‌هایی که همچنان از هرمز عبور می‌کنند یا از مسیر جنوبی و با خاموش کردن فرستنده خود حرکت می‌کنند یا وارد مسیر شمالی تحت مدیریت ایران می‌شوند. از ۲۵۵ عبور ثبت‌شده در ماه اوت، تنها دو کشتی آشکارا از مسیر مورد حمایت آمریکا در امتداد ساحل عمان عبور کرده‌اند.

این یعنی آمریکا با وجود حضور نظامی گسترده در منطقه، هنوز نتوانسته مسیر مورد نظر خود را به مسیر غالب عبور کشتی‌ها تبدیل کند.

۳- ایران عقب نمی‌نشیند

ایران با وجود فشار اقتصادی آمریکا نه‌تنها از موضع خود عقب ننشسته، بلکه همچنان تلاش می‌کند کنترل تردد دریایی در هرمز را حفظ کند.

۴- آمریکا بین جنگ و عقب‌نشینی گیر کرده است

ترامپ ابتدا گزینه نظامی را برای باز کردن هرمز روی میز گذاشت و حتی نیروهای بیشتری به منطقه اعزام کرد، اما در نهایت از تشدید حملات عقب نشست و به فشار اقتصادی روی آورد. اکنون واشنگتن نه می‌خواهد جنگ را دوباره تشدید کند و نه توانسته با فشار اقتصادی ایران را وادار به عقب‌نشینی کند.

۵- متحدان آمریکا هم دیگر نمی‌دانند واشنگتن چه می‌خواهد

مقام‌های کشورهای عربی خلیج فارس می‌گویند از یک سو نمی‌خواهند جنگ دوباره تشدید شود، اما از سوی دیگر معتقدند نبود پاسخ آمریکا ایران را به افزایش حملات تشویق کرده است. آنها نگران‌اند فشار اقتصادی آمریکا در نهایت تهران را به واکنش نظامی شدیدتر وادار کند.

۶- نتیجه جنگ برای هرمز برخلاف هدف آمریکا پیش رفته است

دولت ترامپ می‌خواست با فشار نظامی و اقتصادی ایران را وادار کند هرمز را باز کند. اما اکنون، نزدیک به شش ماه پس از آغاز جنگ، ایران همچنان توان کنترل بر تردد در این آبراه را حفظ کرده و آمریکا برای جلوگیری از تشدید جنگ از پاسخ مستقیم به حملات خودداری می‌کند. این همان تناقضی است که موقعیت واشنگتن در هرمز را شکننده کرده است.

۷- جمع‌بندی

آنچه در هرمز دیده می‌شود، بیش از آنکه نشانه یک محاصره موفق آمریکایی باشد، نمایش محدودیت قدرت واشنگتن در برابر توان ایران برای مختل کردن یک شریان حیاتی جهانی است؛ ایران حملات را ادامه می‌دهد، مسیر عبور کشتی‌ها را تحت تأثیر قرار داده و آمریکا میان پاسخ نظامی و خطر تشدید جنگ گرفتار مانده است.