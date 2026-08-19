مهلت انصراف از ترمیم سابقه تحصیلی ۱۴۰۵ اعلام شد

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: متقاضیان ترمیم سابقه تحصیلی سال ۱۴۰۵ می‌توانند پیش از اعلام نتایج آزمون نهایی، در بازه زمانی ۲۸ تا ۳۰ مرداد، انصراف خود را ثبت کنند.

جوان آنلاین: عبدالرضا فولادوند راد افزود: بر اساس نامه شماره ۱۲۰/۴۵۹۳ تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و تایید وزیر محترم آموزش و پرورش، متقاضیان ترمیم سابقه تحصیلی سال ۱۴۰۵ این امکان را خواهند داشت که پیش از اعلام نتایج آزمون‌های نهایی و در بازه زمانی تعیین‌شده، نسبت به ثبت انصراف خود از ترمیم سابقه تحصیلی اقدام کنند.

وی گفت: در صورت ثبت انصراف، آخرین سابقه تحصیلی داوطلب، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش خاطرنشان کرد :داوطلبانی که در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم یا آزمون سراسری ثبت‌نام کرده‌اند، باید انصراف خود را از طریق سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org ثبت کنند.

فولادوند راد تأکید کرد: ثبت انصراف صرفاً در بازه زمانی ۲۸ تا ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ امکان‌پذیر است و داوطلبان باید در مهلت مقرر نسبت به انجام این فرآیند اقدام کنند.