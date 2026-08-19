ادعای فایننشال تایمز درباره گسترش بانک اهداف ایران

روزنامه فایننشال تایمز مدعی گسترش بانک اهداف ایران و کشیدن شدن آن به فراسوی منطقه در صورت از سر گیری تجاوزات آمریکا شد.

جوان آنلاین: روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع ایرانی مدعی شد که تهران هدف قرار دادن مواضع نظامی آمریکا در اروپا را در صورت تشدید تنش ها و از سرگیری جنگ توسط ترامپ بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، ایران امکان هدف قرار دادن مواضع آمریکا در کشورهای جنوب شرق اروپا مانند بلغارستان را بررسی کرده چرا که این کشور با استفاده از پایگاه هوایی خود از سوی هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی موافقت کرده است.

در این گزارش ادعا شده است که قبرس نیز از حمله اهداف احتمالی برای واکنش به تجاوزات آمریکا به شمار می رود. ایران همچنین به صورت جداگانه هدف قرار دادن کابل های فیبر نوری دریایی در تنگه هرمز را بررسی کرده است.

فایننشال تایمز اضافه کرد که میزان و شدت واکنش ایران به رفتار آمریکا بستگی دارد. حمله ایران به پایگاه آمریکا در اردن در ژوئیه گذشته دقیق ترین حمله دور برد این کشور به شمار می آید و قدرت ایران را برای هدف قرار دادن مواضع مختلف در مسافت های دورتر ثابت کرده است. این حمله یک پیام نیز خطاب به اروپا داشت مبنی بر این که موشک ها ممکن است به این قاره نیز برسند و باید مراقب موضع گیری خود در تجاوز علیه ایران باشند.