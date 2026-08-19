تک ستاره کشتی فرنگی جوانان ایران

جوان آنلاین: آرمین شمسی‌پور شب گذشته در رقابت‌های جوانان جهان موفق به کسب مدال طلای وزن ۵۵ کیلوگرم شد.

اتحادیه جهانی کشتی نوشت: برای دومین سال متوالی، ایران تنها با یک مدال طلای کشتی فرنگی در مسابقات قهرمانی زیر ۲۰ سال جهان به کار خود پایان خواهد داد. ایران سال گذشته با این مدال طلا قهرمان شد اما امسال از قهرمانی تیمی کشتی فرنگی کنار رفته است.

اتحادیه جهانی با اشاره به عملکرد شمسی‌پور نوشت: در میان تمام ناامیدی‌های عملکرد ایران، این کشور یک ستاره برای آینده پیدا کرد. دو سال پس از کسب عنوان قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان، آرمین شمسی‌پور در سن ۱۸ سالگی عنوان قهرمانی زیر ۲۰ سال جهان را به نام خود اضافه کرد.

شمسی‌پور که پس از کسب مدال طلای زیر ۱۷ سال ۲۰۲۴ توجه ایران را به خود جلب کرد. او شب گذشته در مصاف با حریفی از گرجستان ۱۲ بر ۲ پیروز شد و تنها مدال طلای ایران را کسب کرد.