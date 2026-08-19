کد خبر: 1374834
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تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

یورش نظامیان صهیونیست به ۸ منطقه در کرانه باختری

کرانه باختری نظامیان رژیم اشغالگر در یورش گسترده به ۸ شهر کرانه باختری، ده‌ها فلسطینی از جمله یک خبرنگار را بازداشت کردند.

جوان آنلاین: منابع محلی در کرانه باختری امروز چهارشنبه از یورش گسترده و هماهنگ نظامیان رژیم صهیونیستی به ۸ منطقه مختلف شامل بیت‌لحم، نابلس، طولکرم، الخلیل، قدس، سلفیت، قلقیلیه و طوباس خبر دادند. این عملیات که از بامداد امروز آغاز شده، با بازداشت ده‌ها فلسطینی از جمله یک خبرنگار همراه بوده است.

براساس گزارش‌های منتشر شده، نظامیان اشغالگر به اردوگاه «الدهیشه» در جنوب بیت‌لحم یورش بردند. نظامیان رژیم اشغالگر پس از حمله به منزل «عبدالرحمن حسان»، خبرنگار فلسطینی، در خیابان «الصف» در مرکز بیت‌لحم، وی را بازداشت کردند.

نابلس نیز بامداد امروز صحنهٔ حضور گستردهٔ نظامیان رژیم اشغالگر بود. آنها منطقهٔ «الجبل الشمالی» را تحت محاصره قرار داده و یک خانه را بازرسی کردند. همچنین به یک ساختمان مسکونی در حاشیهٔ اردوگاه «العین» در غرب نابلس و روستای «تل» در جنوب غربی این شهر یورش بردند. در روستای «عصیره القبلیه» در جنوب نابلس، نظامیان دو برادر به نام‌های «عصام» و «یاسر علی مخلوف» را بازداشت کردند.

گزارش‌ها حاکی است که در طولکرم، نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی شهرک «دیر الغصون» را در شمال این شهر هدف یورش خود قرار دادند و دو جوان به نام‌های «سعید زید عوده» و «مازن الزبیدی» را بازداشت کردند.

در جنوب الخلیل، شهر «الظاهریه» شاهد حضور پرحجم نظامیان رژیم اشغالگر و بولدوزرهای زرهی بود. این نظامیان به چند منزل مسکونی وارد شده و برخی از آنها را به پادگان موقت نظامی تبدیل کردند. بولدوزرها نیز تعدادی از معابر این شهر را تخریب و مسدود ساختند.

در شمال قدس اشغالی، در جریان یورش به اردوگاه قلندیا، نظامیان یک جوان فلسطینی را به شدت کتک زدند و «محمود عطیه» را پس از تفتیش منزلش بازداشت کردند.

نظامیان صهیونیست همراه با یک دستگاه بولدوزر نظامی، وارد منطقهٔ «وادی الشاعر» در میان روستای «اللبن الشرقیه» و شهر سلفیت شدند. در شرق قلقیلیه نیز نظامیان رژیم اشغالگر شهرک «عزون» را مورد هجوم قرار داده و پنج جوان فلسطینی را بازداشت کردند.

از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، کرانه باختری شاهد افزایش چشمگیر و بی‌سابقهٔ حملات نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست بوده است. روزی نیست که خبر یورش نظامیان یا شهرک‌نشینان به شهرها، روستاها و اردوگاه‌های آوارگان مخابره نشود؛ به‌گونه‌ای که این منطقه به کانونی دائمی برای تنش و درگیری تبدیل شده است.

هم‌زمان، شهرک‌نشینان صهیونیست نیز با حمایت مستقیم نظامیان، بر شدت حملات خود افزوده‌اند. آتش‌زدن منازل و خودروها، تخریب درختان زیتون که هویت و معیشت فلسطینیان است، ایجاد ترس و وحشت در روستاهای دورافتاده به بخشی از واقعیت روزمرهٔ کرانه باختری بدل شده است.

خبرنگاران نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند؛ آنان در خانه‌هایشان، پشت دوربین‌هایشان و حتی در کنار خانواده‌هایشان هدف قرار گرفته‌اند. بازداشت‌های گسترده، ضرب‌وشتم، و حتی تیراندازی مستقیم به خبرنگاران، نشان از تلاشی سیستماتیک برای خاموش کردن صدای حقیقت دارد.

آنچه امروز در کرانه باختری می‌گذرد، نه عملیات‌های پراکنده، بلکه بخشی از یک نقشهٔ راه برای الحاق تدریجی و تغییر چهرهٔ این منطقه است؛ نقشه‌ای که در سایهٔ سکوت یا حمایت ضمنی جامعهٔ بین‌المللی اجرا می‌شود.

برچسب ها: کرانه باختری ، اسرائیل ، جنگ ایران و آمریکا
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