کد خبر: 1374831
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

فرمانده روسی: درگیری در خاورمیانه به نابودی اسرائیل منجر می‌شود

66 یک فرمانده ارشد نیروهای مسلح روسیه گفت که درگیری در خاورمیانه می تواند به نابودی اسرائیل منجر شود.

جوان آنلاین: اپتی علاءالدینوف معاون بخش اصلی نظامی-سیاسی نیروهای مسلح روسیه و فرمانده نیروهای ویژه چچنی «اخمت» در مصاحبه‌ای با تاس که چهارشنبه منتشر شد، اظهار کرد: ما باید درک کنیم که جنگ در خاورمیانه فقط تشدید خواهد شد. من معتقدم که دقیقا هدف اسرائیل این است که تا حد امکان درگیری را تشدید کند و هم آمریکا و هم کل بلوک ناتو را به آن بکشاند. آنها در این کار مهارت دارند.

وی افزود: در نهایت، آنها قدرت خود را بیش از حد ارزیابی می‌کنند و از بین می‌روند.

رژیم صهیونیستی در خرداد ۱۴۰۴ با حمایت مستقیم آمریکا حملاتی را به مراکز نظامی، هسته‌ای و مناطق غیر نظامی ایران آغاز کرد. این اقدام که با بمباران هوایی و عملیات خرابکارانه موساد همراه بود، با واکنش سریع و شدید کشورمان روبه‌رو شد.

همچنین بار دیگر تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.

علاوه بر این، آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز، با نقض تفاهم نامه اسلام آباد حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفت و محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه بار دیگر آغاز کرد.

ارتش آمریکا به دستور ترامپ ۱۳ شب پیاپی به بهانه امنیت تنگه هرمز به خاک ایران حملات تجاوزکارانه انجام داد که با دفاع قاطعانه نیروهای مسلح ایران پاسخ داده شد و سرانجام این حملات متوقف شد. اما بار دیگر این حملات تجاوزکارانه ۷ مرداد ماه به وقت شرق آمریکا از سر گرفته شد.

واشنگتن با ادعای دفاع از «آزادی کشتیرانی» و اجرای عملیات فریب برای کشتی‌های تجاری، حضور و نقش خود را در منطقه توجیه می‌کند، در حالی که ایران تاکید دارد امنیت تنگه هرمز باید بر پایه همکاری کشورهای ساحلی و بدون مداخله نظامی قدرت‌های خارجی تامین شود.

برچسب ها: روسیه ، اسرائیل ، خاورمیانه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

جزئیات طرح جدید بنزینی از زبان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

تسلیم امریکا به تفاهم‌نامه شرط تنگه است/ امریکا به تفاهم‌نامه بازگردد تا تنگه با ترتیبات ایرانی باز شود

«کارت سفر» در هفته دولت رونمایی می‌شود

هشدار سیلاب و خسارت به کشاورزان در ۱۳ استان

ایران در سوگ شمس الشموس؛ ارادت یک ملت به بارگاه ولایت

هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد

سهام آسیا صعود کرد؛ کاهش نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره

سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی

بازگشت از اسارت، ماندن در آزادگی 

تنگه و تقویم جنگ

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

کاری بکن آقای وزیر!

طلا روی ترمز افزایش قیمت زد

انهدام ۲ هسته‌ی عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در جنوب شرق کشور

بیانیه وزارت خارجه درباره شرارت‌های صهیونیستی علیه فلسطین و سوریه

آتش گرانی به جان بنزین امریکا افتاد

گزینه قرآنی مقاومت فعال و دیپلماسی هوشمندانه است

بازگشت کاروان پیاده‌ای که ۲۲۰۰ کیلومتر مسیر مشهد-کربلا را عاشقانه پیمود

مذاکره یعنی مبارزه/ ترامپ به‌رسمیت‌شناختن جبهه مقاومت را امضا کرد

۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی

قیمت نفت کاهش یافت

کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»

غافلگیری بنزینی ممنوع!

بدون شرح

اینفوگرافی | ۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب اسلامی

مدیرعامل چادرملو:گل‌گهر غصب قاره کرد!/ فدراسیون جشن ما را به عزا تبدیل کرد

بازآرایی بسیج با تکثر نیرو‌ها

پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود

شب شهادت گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم

 از روایت رویداد تا کشف معنای آن

عقب‌نشینی ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل

مستقیم حرم عبد‌العظیم

افت هم‌زمان قیمت طلا و سکه در بازار امروز

زاکانی: فاصله شمال و جنوب تهران کاهش یافت

قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد

ترامپ سوار بر کامیون اسرائیلیات نتانیاهو!

«تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است

وزیر خارجه نروژ: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران خلاف قوانین بین‌المللی است

سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!

مردی که خنده را زندگی کرد 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بررسی ابعاد نبرد ایران و امریکا/ ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی
تذکراتی از بانو مجتهده امین/ حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند
واکاوی وضعیت فعلی بنزین و سناریو‌های پیش‌رو/ اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد
مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود
تأملی بر اخلاق رسانه در روایت رنج‌ها/ رنج بازماندگان میدان رقابت رسانه‌ها نیست
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ یک جان داریم فدای این راه 
نگاهی به ریشه‌های مافیایی امپراتوری امریکا/ دست‌هایت را به خون آلوده کن
آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
«بنزین به نفر» امید به اصلاح مصرف و منفعت از محل صرفه‌جویی دارد
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار