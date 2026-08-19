جوان آنلاین: اپتی علاءالدینوف معاون بخش اصلی نظامی-سیاسی نیروهای مسلح روسیه و فرمانده نیروهای ویژه چچنی «اخمت» در مصاحبه‌ای با تاس که چهارشنبه منتشر شد، اظهار کرد: ما باید درک کنیم که جنگ در خاورمیانه فقط تشدید خواهد شد. من معتقدم که دقیقا هدف اسرائیل این است که تا حد امکان درگیری را تشدید کند و هم آمریکا و هم کل بلوک ناتو را به آن بکشاند. آنها در این کار مهارت دارند.

وی افزود: در نهایت، آنها قدرت خود را بیش از حد ارزیابی می‌کنند و از بین می‌روند.

رژیم صهیونیستی در خرداد ۱۴۰۴ با حمایت مستقیم آمریکا حملاتی را به مراکز نظامی، هسته‌ای و مناطق غیر نظامی ایران آغاز کرد. این اقدام که با بمباران هوایی و عملیات خرابکارانه موساد همراه بود، با واکنش سریع و شدید کشورمان روبه‌رو شد.

همچنین بار دیگر تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.

علاوه بر این، آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز، با نقض تفاهم نامه اسلام آباد حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفت و محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه بار دیگر آغاز کرد.

ارتش آمریکا به دستور ترامپ ۱۳ شب پیاپی به بهانه امنیت تنگه هرمز به خاک ایران حملات تجاوزکارانه انجام داد که با دفاع قاطعانه نیروهای مسلح ایران پاسخ داده شد و سرانجام این حملات متوقف شد. اما بار دیگر این حملات تجاوزکارانه ۷ مرداد ماه به وقت شرق آمریکا از سر گرفته شد.

واشنگتن با ادعای دفاع از «آزادی کشتیرانی» و اجرای عملیات فریب برای کشتی‌های تجاری، حضور و نقش خود را در منطقه توجیه می‌کند، در حالی که ایران تاکید دارد امنیت تنگه هرمز باید بر پایه همکاری کشورهای ساحلی و بدون مداخله نظامی قدرت‌های خارجی تامین شود.