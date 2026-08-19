تحلیلگر آمریکایی: زمستان سخت در انتظار اروپا است

یک تحلیلگر آمریکایی به کاهش منابع سوختی اروپا و رو به رو شدن کشورهای این قاره با یک زمستان سخت اشاره کرد.

جوان آنلاین: پل کریگ رابرتس تحلیلگر سیاسی و اقتصادی آمریکا تاکید کرد که دلیل تمایل اروپا برای از سر گیری مذاکرات با روسیه به کمبود منابع سوختی این کشورها همزمان با نزدیک شدن فصل سرما برمی گردد.

وی اضافه کرد: اروپایی ها می دانند که تابستان رو به اتمام است و بعد از پاییز با یک زمستان سخت رو به رو خواهند شد. این در حالی است که ذخایر کافی از سوخت برای مقابله با این مرحله در اختیار ندارند. به همین دلیل به دنبال لغو تحریم های آمریکا علیه نفت روسیه هستند.

رابرتس تصریح کرد: این بحران تنها به بخش انرژی محدود نمی شود بلکه صنایع آلمان را نیز در بر می گیرد. بخش صنعتی آلمان ماهانه 30 هزار شغل را از دست می دهد که نگران کننده است. این بخش به مثابه ستون فقرات اقتصاد اروپا به شمار می رود و فروپاشی آن به معنی نابودی تمام اروپا است.