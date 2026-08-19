جوان آنلاین: جمهوری عربی سوریه در نامههایی فوری به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، تهاجم هوایی ۸ مرحلهای رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی «ابوالظهور» را به شدت محکوم کرد. دمشق این اقدام را تجاوزی غیرموجه و نقض آشکار حاکمیت ملی دانست که امنیت و ثبات منطقه را هدف قرار داده است.
این تجاوز در حالی صورت میگیرد که پیشتر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی با ادعاهایی واهی مبنی بر حضور نیروهای ترکیه در این پایگاه، تلاش کرده بود این حمله غیرقانونی را توجیه کند؛ ادعاهایی که با واکنش قاطع آنکارا مواجه شد و رد گردید. همچنین گزارشهای رسانهای از جمله «فاکس نیوز» حاکی از آن است که این عملیات با هماهنگی اطلاعاتی واشنگتن انجام شده، هرچند برخی مقامات آمریکایی درباره پیامدهای تنشزای آن ابراز نگرانی کردهاند.
دولت سوریه در مکاتبات خود تأکید کرده است که چنین اقدامات ایذایی در شرایطی رخ میدهد که دمشق در حال تلاش برای بازگرداندن ثبات، مبارزه با تروریسم و اجرای تعهدات بینالمللی خود است. دمشق با تأکید بر حق مشروع خود برای دفاع، از جامعه جهانی خواست تا با اتخاذ موضعی قاطع، رژیم صهیونیستی را وادار به توقف فوری تجاوزات، اجرای مفاد توافقنامه جدایی سال ۱۹۷۴ و عقبنشینی کامل از تمام اراضی اشغالی، از جمله بلندیهای جولان کند.