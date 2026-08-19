کد خبر: 1374815
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تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی
حماس:

نتانیاهو درصدد جلوگیری از اجرای توافق شرم‌الشیخ است

حماس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) هشدار داد که رژیم صهیونیستی دست به تشدید عمدی تجاوزات و تلاش برای برهم زدن توافق آتش‌بس می کند و از آمریکا، کشورهای میانجی و طرف‌های ضامن خواست دولت نتانیاهو را به اجرای تعهداتش ملزم کنند.

جوان آنلاین: جنبش حماس این حمله را نشانه‌ای از ادامه تجاوزات و تشدید عمدی اقدامات خونین دانست و اعلام کرد این اقدام، اصرار دولت نتانیاهو بر ادامه جنایت‌ها و تضعیف تمامی تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس و حرکت در مسیر اجرای توافق را نشان می‌دهد.

این جنبش افزود که همزمانی این جنایت که به دنبال دیدارهای اخیر در قاهره و تلاش‌های میانجی‌ها صورت گرفته، به‌روشنی نشان می‌دهد نتانیاهو عامدانه درصدد ناکام گذاشتن تلاش‌های مذاکراتی و برهم زدن تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای پیشبرد اجرای طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و توافق شرم‌الشیخ است.

حماس این اقدام را چالشی آشکار در برابر تلاش‌های مذکور و بی‌اعتنایی به تمامی تلاش‌ها برای توقف تنش و تحقق امنیت و ثبات در منطقه دانست.

این جنبش در ادامه تأکید کرد حماس و گروه‌های فلسطینی در تلاش برای موفقیت توافق جدی و مسئولانه عمل می‌کنند؛ موضوعی که در دیدارهای اخیر با جرد کوشنر داماد و مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا و طرف های میانجی نیز نمود پیدا کرد.

حماس از دولت آمریکا، میانجی‌ها و طرف‌های ضامن آتش بس خواست دولت رژیم صهیونیستی را به اجرای توافق‌های حاصل‌شده ملزم، جنایت‌ها و تشدید تنش‌های این رژیم را متوقف کنند و مانع از آن شوند که نتانیاهو به مانع تراشی در مسیر توافق شرم‌الشیخ و تضعیف تلاش‌ها برای تکمیل اجرای آن ادامه دهد.

به دنبال حمله شب گذشته به یک کافه در اردوگاه ساحلی در غزه، ۶ فلسطینی از جمله یک کودک شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند که حال سه نفر از آنها وخیم گزارش شد.

این نقض عهد دوباره رژیم صهیونیستی یک روز پس از دیدار جرد کوشنر داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با هیأتی از حماس به ریاست خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس صورت می گیرد.

این حمله همچنین پس از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور آمریکا خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در راستای اجرای طرح پیشنهادی خود برای این باریکه شد.

به دنبال این موضع گیری ترامپ، حازم قاسم سخنگوی حماس نیز از رئیس‌جمهور آمریکا خواسته بود که بر رژیم صهیونیستی فشار وارد کند تا این رژیم به توافق‌های حاصل‌شده برای اجرای مرحله دوم طرح صلح ترامپ در نوار غزه پایبند باشد.

او تأکید کرد که اجرای تعهدات توافق‌شده و حرکت به سمت مرحله دوم این طرح، نیازمند مجبور کردن طرف صهیونیستی به پایبندی به توافق‌ها است.

برچسب ها: حماس ، جنگ ایران و اسرائیل ، غزه
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