روابط ایران و عراق در تحولات منطقه بسیار مهم و اساسی است

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس صبح امروز، در تشریح اهداف سفر هیئت پارلمانی ایران به عراق، عنوان‌ کرد: امروز با یک هیئت پارلمانی به دعوت رئیس مجلس عراق به بغداد سفر می‌کنیم و در این سفر درباره مهم‌ترین موضوعات مخصوصا در توسعه روابط بین دو کشور در موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و موضوعات امنیتی گفت‌وگوهایی خواهیم داشت.

وی افزود : در این سفر با شخصیت‌های بلندپایه کشور عراق مانند رئیس جمهور و تعدادی از شخصیت‌های اقتصادی و فرهنگی عراق هم ملاقات خواهیم کرد.

قالیباف گفت: این سفر با توجه به اینکه بعد از پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی رمضان انجام می‌شود، بسیار مهم است، علاوه بر اینکه روابط دوجانبه بغداد و تهران در تحولات منطقه بسیار مهم و اساسی است و بدون شک ما در آینده منطقه شاهد نظم جدیدی خواهیم بود.

وی افزود: این سفر می‌تواند زمینه ساز نگاه و فرصتی که پیش روی ماست، باشد.

رئیس مجلس از طرف دیگر همزمان با ایام اربعین و چهلمین روز بعد از تدفین امام شهیدمان مراسمی در کربلا برگزار می‌شود که بنده به نمایندگی از رهبر انقلاب در این مراسم حضور خواهم یافت و سلام و پیام و تشکر ایشان را به ملت بزرگ عراق که در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب سنگ تمام گذاشتند را خواهم رساند.

قالیباف خاطرنشان کرد: این سفر زمینه توسعه روابط در بخش‌های مختلف و همه‌جانبه شود و رابطه دیرینه و همیشگی بین دو کشور همسایه توسعه بیشتری پیدا کند.